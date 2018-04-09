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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
Новый завод Valeo появится в Самарской области

Новый завод Valeo появится в Самарской области

Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.

«Французские компании уже представлены в Тольятти,  отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, 

9 апреля 2018, 08:01
В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Автограде назревает коммунальный бунт. Жители Центрального района, дома которых обслуживает УК № 3, негодуют: многим из них, под предлогом холодной зимы 2016/2017 годов, произвели перерасчет за тепло, накинув несколько тысяч рублей сверху. 

6 апреля 2018, 05:44
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил  внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая 

6 апреля 2018, 10:17
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей 

4 апреля 2018, 09:42
Тольяттинец угнал велосипед и пытался сдать его в ломбард

Тольяттинец угнал велосипед и пытался сдать его в ломбард

27-летнего велоугонщика поймали сотрудники Росгвардии в Тольятти. Молодого человека стражи порядка заметили на улице Дзержинского в Автозаводском районе города. Он шел с двухколесным транспортом в сторону ломбарда. При виде патрульной машины мужчина попытался скрыться.

Подозрительного жителя города задержали. Поначалу он говорил, 

22 февраля 2018, 12:42
Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, 
21 февраля 2018, 04:27
Тольяттинец совершил кражу велосипеда, чтобы подарить его сыну

Тольяттинец совершил кражу велосипеда, чтобы подарить его сыну

Житель Тольятти задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в краже велосипеда. 26-летний мужчина дал признательные показания.
 
Преступление было совершено в Центральном районе Тольятти. В полицию поступило заявление о краже на улице Баныкина велосипеда серо-зеленого цвета без заднего крыла и с 

8 ноября 2017, 08:01
Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней

Шотландский велосипедист Марк Бомонт совершил кругосветное путешествие продолжительностью 79 дней. Он значительно улучшил предыдущий рекорд, который составлял 123 дня.
Как информирует BBC, Бомонт стартовал из Франции 2 июля. Проехав без малого 30 тысяч километров, он вернулся в Париж вчера, 18 

19 сентября 2017, 12:09
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