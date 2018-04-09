На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.
Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей описал предполагаемого преступника. В день кражи он видел незнакомого мужчину, который распивал спиртное.
Вскоре человека, подходящего под описание, заметили сотрудники Росгвардии. Они передали его своим коллегам.
В ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов мужчина - безработный 56-летний житель Тольятти признался в содеянном и пояснил, что похищенный велосипед сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти
|
9 апреля 2018, 10:10
|
Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
|
9 апреля 2018, 08:01
|
В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти
|
6 апреля 2018, 05:44
|
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области
|
6 апреля 2018, 02:35
|
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины
В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.
Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних …
|
6 апреля 2018, 01:37
|
Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области
Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая …
|
6 апреля 2018, 10:17
|
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти
Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей …
|
4 апреля 2018, 09:42
|
Тольяттинец угнал велосипед и пытался сдать его в ломбард
27-летнего велоугонщика поймали сотрудники Росгвардии в Тольятти. Молодого человека стражи порядка заметили на улице Дзержинского в Автозаводском районе города. Он шел с двухколесным транспортом в сторону ломбарда. При виде патрульной машины мужчина попытался скрыться.
Подозрительного жителя города задержали. Поначалу он говорил, …
|
22 февраля 2018, 12:42
|
Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
|
21 февраля 2018, 04:27
|
Тольяттинец совершил кражу велосипеда, чтобы подарить его сыну
|
8 ноября 2017, 08:01
|
Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней
|
19 сентября 2017, 12:09