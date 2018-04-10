9 апреля ДТП произошло в Безенчукском районе. В 02:40 56-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по дороге со стороны поселка Осинки в сторону поселка Приволжье. Автомобилист двигался на большой скорости. На одном из участков он не справился с управлением и его машина улетела в кювет.
В результате аварии водитель получил травмы. Его пришлось госпитализировать, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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