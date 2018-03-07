6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В итоге снегоход врезался в автомобиль «Toyota HI LUX».
В результате аварии пострадал водитель «Тайги». Мужчина получил травмы груди и головы. После оказания медпомощи ему назначили амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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