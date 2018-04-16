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«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области
Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.
Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. …
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15 апреля 2018, 02:05
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Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС
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14 апреля 2018, 03:01
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4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста
Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Как передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая …
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14 апреля 2018, 02:36
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Бензовоз протаранил 3 легковушки в Самаре на Авроре
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14 апреля 2018, 02:10
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Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном
На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.
Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.
Расследование продолжается. …
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12 апреля 2018, 02:56
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Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном
Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена …
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6 апреля 2018, 09:35
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Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области
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23 марта 2018, 11:09
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Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги
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5 февраля 2018, 10:57