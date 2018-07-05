Жителя Сызрани уличили в незаконном захвате земли. Он построил вокруг своего дома забор, за которым оказался участок в 382 квадратных метра, принадлежащий городу. Суд обязал мужчину снести забор. Его предупредили о том, что в случае неисполнения требований с него взыщут испольнительский сбор в 5 тысяч рублей и оштрафуют еще на 2,5 тысячи.
Спустя некоторое время выяснилось, что сызранец не убирает забор. За это с него взыскали исполнительский сбор и ограничили право выезда за границу. Только после этого он выполнил решение суда. Деньги ему также пришлось заплатить, сообщает УФССП России по Самарской области.
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