К полицейским поступила информация о том, что на территории Борского района идет незаконная вырубка леса. Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли следы обуви. Позже выяснилось, что к рубке леса может быть причастен 63-летний житель одного из окрестных сел.
По информации ГУ МВД России по Самарской области, мужчина с помощью бензопилы спилил 1,54 кубических метра осины и березы. Ущерб, нанесенный природе, был оценен в 25 тысяч рублей. Древесину подозреваемый намеревался использовать для отопления жилья.
Возбуждено уголовное дело.
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