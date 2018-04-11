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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, 

11 апреля 2018, 10:17
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

На днях в полицию Исаклинского района области обратился преподаватель местной школы. Он рассказал, что жизнь его ученицы находится в опасности из-за того, что отец угрожает ее убить.

Как выяснилось, 42-летний мужчина постоянно пьет. Однажды он подошел к дочери, сидевшей за компьютерным 

10 апреля 2018, 04:44
Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата 

10 апреля 2018, 10:52
Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.

«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не 

29 марта 2018, 09:38
В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. 
22 марта 2018, 08:02
Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, 

21 марта 2018, 07:02
Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии

Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии

После сильнейшего шторма в британском городе Редкар обнаружился окаменелый лес, возраст которого оценивается примерно в 7 тысяч лет. Морские волны смыли верхние слои песка на одном из пляжей, под которыми обнаружились останки древних деревьев, Как сообщает РИА Новости, там 
6 марта 2018, 04:58
Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Необычную рыбу поймал рыбак из Сызрани в Волге. На крючок Евгения Дмитриева попалась щука со странными красными наростами в Самаре. Мужчина сразу сообщил, что есть этот улов не намерен, и отдаст его собаке.

Рыбаки со стажем пояснили, что щука 
5 марта 2018, 09:56
В блогах: Почему вы выбрали только вопрос про лес?

В блогах: Почему вы выбрали только вопрос про лес?

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители возмущаются, почему из всех вопросов, которые можно было бы вынести на общегородской опрос, выбрали именно строительство лесной дороги? "Да этот вопрос интересен от силы нескольким десяткам тысяч горожан. Но отнюдь не всему 
29 января 2018, 07:01
Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

В Самаре завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена». В работах в рамках акции «Живи, лес» участвовали более трех тысяч человек.

«В период с 25 сентября  по 24 ноября 2017 года лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и 

4 декабря 2017, 01:12
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