За помощью в полицию обратился житель Новокуйбышевска. Он рассказал, что его чуть не убил сосед.
Злоумышленник пришел к заявителю в гости, и предложил ему выпить. Хозяин квартиры отказался. После этого визитер разбил бутылку и начал размахивать ее осколком. В итоге он ранил в руку своего собеседника и пригрозил, что убьет его.
Потерпевший воспринял слова гостя более чем серьезно, и решил обратиться к полицейским. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На него заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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