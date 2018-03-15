На днях в полицию Богатовского района Самарской области обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что на него напал неизвестный и ударил ножом.

Правоохранители приступили к расследованию. Оказалось, что заявитель попросту наврал. Стражи порядка разыскали очевидцев, которые и рассказали о том, как …