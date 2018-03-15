Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина заявил, что ничего подобного у него при себе нет. Однако металлодетектор показал, что у сельчанина в кармане куртки лежит складной нож.
На нарушителя был составлен административный протокол. Суд приговорил его к уплате штрафа, сообщает УФССП по Самарской области.
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