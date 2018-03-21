В гостинице на улице Куйбышева самарец с пистолетом угрожал убийством девушке-администратору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Подозреваемый задержан.
Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке». Патрульные отправились по адресу вызова. По версии сотрудников правоохранительных органов, во время конфликта с потерпевшей мужчина вытащил пневматический пистолет и угрожал расправиться с ней. Потерпевшая – 26-летняя девушка рассказала, что у неё произошел конфликт с посетителем. Мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и угрожал убийством. Подозреваемый задержан и передан полиции. По данным силовиков, это самарец 1978 года рождения.
«С места происшествия был изъят пневматический пистолет. В полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
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