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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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В Самаре арестован предполагаемый наркодилер. Это 27-летний житель Самары, ранее уже судимый за сбыт наркотиков. Полицейские задержали его в ходе проведения оперативных мероприятий. У него дома нашли пакеты с неизвестным содержимым. 
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В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.

«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место 

20 марта 2018, 11:13
Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru.  По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые 
12 марта 2018, 04:44
Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

Отмечается, 
5 марта 2018, 07:59
В блогах: про новую гостиницу в центре Самары

В блогах: про новую гостиницу в центре Самары

Блогер Евгений Синюков поведал, что монстрообразное, как он пишет, но весьма красивое здание 5-звездочной гостиницы, строящееся на пересечении Галактионовской и Красноармейской, обрело окончательные формы. "Да, расположено оно не ахти: уж слишком близко к трамвайной линии и проезжей части. И 
26 января 2018, 07:01
Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию. 

На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных 

24 мая 2017, 01:43
В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.

Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего 

1 мая 2017, 04:59
Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

5-звездочная гостиница в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской строится на площади почти 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен 191 номер от «Стандарта» до «Президентского люкса».
 
26 апреля 2017, 04:45
В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В самарском аэропорту появится многоуровневая парковка и гостиница. Корпорация развития Самарской области опубликовала концепцию реконструкции Курумоча. Сроки реализации проекта пока не объявлены.

Сообщается, что в новой гостинице площадью более 14 000 квадратных метров будет предусмотрено до 250 номеров. Аэровокзал расширят 
26 октября 2016, 04:08
В Жигулевске пьяный рецидивист едва не задушил свою знакомую

В Жигулевске пьяный рецидивист едва не задушил свою знакомую

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего нигде не работающего жителя Жигулевска. Его подозревают в совершении преступления по статье УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии стражей порядка, молодой 

20 августа 2016, 03:12
Хоккеист Семен Варламов отсудил у экс-подруги Евгении Вавринюк $126000

Хоккеист Семен Варламов отсудил у экс-подруги Евгении Вавринюк $126000

В США суд Денвера принял решение в пользу российского вратаря клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» уроженца Самары Семена Варламова по гражданскому иску, поданному его экс-подругой тольяттинской моделью Евгенией Вавринюк.

По словам заявительницы, хоккеист угрожал ей убийством. Вавринюк хотела взыскать 
3 февраля 2016, 03:38
Модель Вавринюк обвинила хоккеиста Варламова в угрозах убийством

Модель Вавринюк обвинила хоккеиста Варламова в угрозах убийством

Известному хоккеисту, уроженцу Самары Семену Варламову, который сейчас живет в США, предъявлен новый гражданский иск. Информация об этом появилась в западных СМИ. Бывшая подруга голкипера Евгения Вавринюк хочет взыскать с экс-бойфренда $1 млн. По словам заявительницы, Варламов угрожал ей убийством. 
28 января 2016, 09:54
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