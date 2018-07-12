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Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

На днях бойцы ОМОН, патрулировавшие акваторию Волги на катере, заметили на пирсе речного вокзала мужчину. Он сильно спешил и из-за этого оступился. Пострадавший ударился головой и упал в воду.

Росгвардейцы быстро сориентировались и поспешили на выручку утопающему. Прыгнуть в воду силовики 

10 июля 2018, 01:15
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело

Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи 

4 июля 2018, 05:30
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло 
4 июля 2018, 09:47
Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников автогиганта. Она рассчитана до 2020 года и на ее реализацию планируется направить более 3 миллиардов рублей. 969 миллионов из этой суммы направят в этом году.

Как отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа», в 

3 июля 2018, 02:35
Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский  помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.

После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в 

18 июня 2018, 01:12
Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.

В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За 

17 апреля 2018, 11:35
Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Крайне неприятная история произошла с одной из семей в Сызрани. Мать и двое детей застряли на машине на «расплывшейся» грунтовой дороге около кладбища «Фомкины Сады». В течение часа женщина пыталась остановить кого-нибудь из проезжающих водителей, чтобы попросить о помощи. Однако 
16 апреля 2018, 09:44
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