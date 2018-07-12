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Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре
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10 июля 2018, 01:15
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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
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9 июля 2018, 01:00
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На застройщика жилого массива «Березовка» завели уголовное дело
Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи …
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4 июля 2018, 05:30
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Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
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4 июля 2018, 09:47
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Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа
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3 июля 2018, 02:35
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Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
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18 июня 2018, 01:12
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Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти
В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.
В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За …
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17 апреля 2018, 11:35
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Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани
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16 апреля 2018, 09:44