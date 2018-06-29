Судебным приставам пришлось плотно поработать с должником из Хворостянского района Самарской области. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. За долгое время он задолжал 470 тысяч рублей.
Мужчину пытались заставить одуматься, посадив под арест на 10 суток. Однако эта мера не подействовала. Должник начал скрываться от приставов. После того, как он в очередной раз не явился на прием, было принято решение о принудительном приводе.
Приставы приехали к алиментщику в квартиру. Его жена сказала, что его нет дома. Однако соседи пояснили, что видели мужчину в подъезде полчаса назад. Приставы зашли в квартиру и обнаружили должника в шкафу.
«Гражданину было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год. Страх перед арестом побудил его тут же выплатить 2 тысячи рублей и пообещать, в дальнейшем также перечислять денежные средства в пользу дочери», - сообщает УФССП России по Самарской области.
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