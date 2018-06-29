12
38
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Курсы валют

29 июня, пятница

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                                    888       888            8888888888  8888888888 
                                    888   o   888                  d88P        d88P 
                                    888  d8b  888                 d88P        d88P  
 88888b.d88b.   888  888  88888888  888 d888b 888  888  888      d88P        d88P   
 888 "888 "88b  `Y8bd8P'     d88P   888d88888b888  `Y8bd8P'   88888888    88888888  
 888  888  888    X88K      d88P    88888P Y88888    X88K      d88P        d88P     
 888  888  888  .d8""8b.   d88P     8888P   Y8888  .d8""8b.   d88P        d88P      
 888  888  888  888  888  88888888  888P     Y888  888  888  d88P        d88P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Самарец не пускал бывшую жену в офис

Самарец не пускал бывшую жену в офис

Конфликт между бывшими супругами удалось разрешить только после вмешательства приставов. После развода мужа и жены суд разделил все их совместно нажитое имущество напополам. В список попал и офис. Супруг не спешил пускать женщину в это помещение. Только после того, как 

26 июня 2018, 02:49
Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена

Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена

Одна из самарских семей не поделила квартиру. Отношения между супругами испортились настолько, что им пришлось развестись. Сразу после этого женщина выбросила из жилого помещения вещи бывшего мужа и сменила замки на входной двери.

Мужчина обратился за помощью в суд. Дело в 

25 июня 2018, 11:05
«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь 

18 июня 2018, 01:38
31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области отчиталось о депортации очередной группы нелегальных мигрантов. С 4 по 10 июня регион покинул 31 человек. Всего с начала года самарские приставы выдворили из страны 340 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают сотрудники 

14 июня 2018, 12:38
Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

В Самарской области коммунальные неплательщики теперь не смогут совершать регистрационные действия с недвижимостью. О запуске нового метода борьбы с долгами за тепло и горячую воду сообщила компания «ЭнергосбыТ-Плюс». В ряде регионов, где работает данная организация, уже поданы соответствующие ходатайства в 

8 июня 2018, 03:33
Приставы будут проверять на наличие долгов водителей катеров в Самарской области

Приставы будут проверять на наличие долгов водителей катеров в Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области инициировало специальную акцию. Она называется «Должник на воде». В течение лета приставы будут останавливать водителей катеров и судовладельцев для того, чтобы проверить, не числятся ли за ними долги. Они будут не только 

7 июня 2018, 07:49
Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани

Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани

В Сызрани 98 должников остались без электричества из-за долгов перед энергетиками. Всего в городе, по данным «Самараэнерго», около 1000 потребителей накопили долги. Всем им рассылали уведомления о необходимости расплатиться, но некоторые должники их просто проигнорировали. В мае злостным неплательщикам электричество 

5 июня 2018, 02:45
850 млн рублей задолжали родители своим детям в Самаре

850 млн рублей задолжали родители своим детям в Самаре

В Самарской области совокупный долг нерадивых родителей, которые отказываются выплачивать алименты своим детям, сейчас превышает 850 миллионов рублей. Таких граждан порядка 10,5 тысяч человек. С 2014 года фиксируется тренд на постепенное улучшение ситуации. Четыре года назад тех, кто не платил 

4 июня 2018, 10:08
Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него 

15 мая 2018, 03:31
115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.

Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и 

28 марта 2018, 12:23
Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных 

27 марта 2018, 12:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх