Одна из самарских семей не поделила квартиру. Отношения между супругами испортились настолько, что им пришлось развестись. Сразу после этого женщина выбросила из жилого помещения вещи бывшего мужа и сменила замки на входной двери.

Мужчина обратился за помощью в суд. Дело в …