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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
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Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. 

25 марта 2018, 11:57
В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

На днях в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители первым делом поговорили с внуком потерпевшей. Оказалось, что парнишка некоторое время назад оставался 

25 марта 2018, 10:57
Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. 

22 марта 2018, 07:23
Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.

О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и 

20 марта 2018, 09:35
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
Новые онлайн-кассы установят на станциях метро в Самаре

Новые онлайн-кассы установят на станциях метро в Самаре

Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» объявило тендер на закупку 23 комплектов онлайн-касс «Эвотор» за 724 тысячи рублей. 
Согласно техзаданию, для приема платежей с помощью банковских карт на «Безымянке» установят четыре комплекта. На всех остальных 9 станциях - по два. Еще один 

2 марта 2018, 04:15
К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий 

16 февраля 2018, 08:59
В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре в метро пассажиры могут оплатить проезд бесконтактным способом – с помощью смартфона, карты или часов. Об этом сообщил представитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области в социальной сети Twitter. Проект был запущен в июне 2017 года. На 
11 декабря 2017, 02:19
В метро Самары снова начнут пополнять транспортные карты

В метро Самары снова начнут пополнять транспортные карты

Жители Самары с 1 декабря вновь смогут приобретать и пополнять транспортные карты в кассах городского метро. Об этом сообщает официальный сайт ООО «Транспортная карта». Ограничение в подземке действовало с 28 октября в связи с технологическими работами на сервере оператора, говорится 

29 ноября 2017, 09:13
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