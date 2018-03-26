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Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области
На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.
Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего …
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26 марта 2018, 11:28
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Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области
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25 марта 2018, 11:57
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В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения
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25 марта 2018, 10:57
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Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой
В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.
Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. …
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22 марта 2018, 07:23
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Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти
19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.
О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и …
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20 марта 2018, 09:35
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Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске
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14 марта 2018, 09:18
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18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани
13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных …
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14 марта 2018, 12:32
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69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области
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12 марта 2018, 03:30
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Новые онлайн-кассы установят на станциях метро в Самаре
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2 марта 2018, 04:15
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К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий …
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16 февраля 2018, 08:59
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В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро
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11 декабря 2017, 02:19
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В метро Самары снова начнут пополнять транспортные карты
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29 ноября 2017, 09:13