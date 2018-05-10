В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.
Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые ранее имели проблемы с законом. В итоге, им удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Автозаводского района, ранее судимый за грабеж. Задержанный пояснил, что велосипед сдал в ломбард за 2 тысячи рублей, а деньги потратил на алкоголь.
Сейчас на тольяттинца заведено уголовное дело, Следствие продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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