На днях в полицию Тольятти за помощью обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры был украден телевизор.
Во время расследования правоохранители выяснили, что потерпевшая живет с 29-летним внуком, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Именно на него и пало подозрение. По версии следствия, злоумышленник выбил дверь в комнату, в которой стоял телевизор, забрал его, и сдал в комиссионный магазин. Деньги мужчина потратил.
Правоохранители нашли и задержали подозреваемого. Во время допроса он во всем сознался. Сейчас на тольяттинца заведено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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