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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.

Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из 

14 марта 2018, 11:44
68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

Судебные приставы заставили жителя Тольятти оплатить 68 штрафов, которые ему выписали за нарушение ПДД. Мужчина накопил долг в 42 тысячи рублей и не торопился его гасить. Мужчину предупредили, что, если он и дальше не будет исполнять требования, прописанные в исполнительных 

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Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

В Тольятти раскрыто жесткое двойное убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний безработный мужчина, ранее не судимый. Тела жертв были обнаружены в квартире дома на бульваре Луначарского. Убиты 32-летний мужчина 
13 марта 2018, 05:21
В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле 

13 марта 2018, 11:47
Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.

Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился 

13 марта 2018, 11:23
Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жительница Пензы, которая решила всеми средствами сохранить семью, выбрала для этого весьма необычный способ. Она решила похитить любовницу мужа и как следует ее напугать.

Женщина подключила к делу своего брата. Именно он позвонил потенциальной жертве и пригласил ее 
12 марта 2018, 10:59
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

На днях в Тольятти к полицейским обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее ограбил сосед. Женщина выходила из своей квартиры, и на площадке столкнулась с обидчиком. Он оттолкнул соседку, зашел в ее жилище, забрал оттуда мобильный телефон, и скрылся.

Прибывшие на 

5 марта 2018, 05:13
Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры

Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры

Посиделка трех приятелей в Сызрани завершилась возбуждением уголовного дела. Молодые люди собрались в квартире дома по улице Жуковского. Они общались, а потом один из гостей внезапно схватил со стола мобильный телефон хозяина и сбежал. Потерпевший сразу же сообщил обо всем 

2 марта 2018, 12:26
У 33-летнего жителя Самары отняли машину на улице Партизанской

У 33-летнего жителя Самары отняли машину на улице Партизанской

В Самаре у 33-летнего автомобилиста отняли машину. Инцидент произошел на улице Партизанской. Потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что припарковал свою машину – вазовскую «пятерку» около дома и собирался идти внутрь, когда рядом остановилась ещё одна легковушка. Из неё вышли 

19 февраля 2018, 10:48
В Самаре двое грабителей сорвали с прохожего дубленку и сбежали

В Самаре двое грабителей сорвали с прохожего дубленку и сбежали

За помощью к сотрудникам полиции обратился житель Самары. Он сообщил, что около одного из домов на улице Алма-Атинской подрался с двумя мужчинами. Благодаря численному перевесу, злоумышленники взяли верх, и отобрали у потерпевшего дубленку и 750 рублей.

На место происшествия направился патрульный 

8 февраля 2018, 11:54
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