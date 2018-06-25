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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти
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25 июня 2018, 02:53
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Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани
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25 июня 2018, 11:15
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Преступное разгильдяйство: В Сызрани 2-летнюю девочку едва не ударило током на улице
Жители Юго-Западного района города Сызрань пожаловались на разгильдяйский, по их мнению, способ изоляции проводов в раздаточных коробках на столбах освещения, передает «КТВ Луч».
Сразу шесть столбов, изоляция в которых вызывает опасения, насчитали горожане. И все они находятся около …
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24 июня 2018, 04:05
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«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот
Кровавая драма разыгралась вчера, 22 июня, в одном из домов по улице Новостроящейся города Сызрань. Как передает КТВ Луч, в первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщины.
По словам сожителя пострадавшей, она, находясь …
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23 июня 2018, 01:54
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«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина
Купив лакомство «Ваня Маня», горожанка не узнала знакомый вкус.
Женщина в паблике «Черный список. Сызрань» поведала о неудачной покупке мороженого в одном из магазине по улице Советской. Неоднократными заморозками-разморозками торговцы довели товар до состояния брака.
«Есть его …
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20 июня 2018, 08:35
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти
В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
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6 июня 2018, 02:49
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6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре
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4 июня 2018, 04:02
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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани
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4 июня 2018, 09:25