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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

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Отец обнаружил ребенка утром в постели без сознания. Мужчина сразу обратился за помощью медиков, но они не смогли спасти пострадавшего.

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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

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4 июня 2018, 09:25
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