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Материалы по теме:

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил  внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая 

6 апреля 2018, 10:17
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование в отношении банды грабителей. Их жертвой дважды становилась женщина-ветеран Великой Отечественной войны, живущая в селе Сходнево Клявлинского района.

В первый раз преступники явились к потерпевшей в ноябре 2011 года. Они потребовали от женщины деньги. 
4 апреля 2018, 02:11
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей 

4 апреля 2018, 09:42
Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл 
4 апреля 2018, 07:16
Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.

По данному факту возбуждено уголовное 

22 марта 2018, 10:32
Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Количество интернет-краж с банковских карт возросло в РФ на 30% за 3 года. За текущий год зафиксировано 300 000 таких случаев.
За последние 3 года злоумышленники придумали десятки схем вывода денег с карт. В частности, отмечают эксперты, заметно выросло число попыток 

28 декабря 2017, 01:14
Информацию о льготах россиян будут записывать на банковские карты

Информацию о льготах россиян будут записывать на банковские карты

Специфические идентификаторы граждан со сведениями о предоставляемых им льготах могут начать записывать на банковские или sim-карты. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на близкий к ЦБ источник.
Как поясняется, соответствующий вопрос прорабатывает ассоциация «Финтех» при регуляторе. Граждане смогут применять идентификаторы, 

4 декабря 2017, 10:04
Интернет-магазины обяжут принимать оплату картами

Интернет-магазины обяжут принимать оплату картами

Кабмин выступил с инициативой обязать интернет-магазины принимать оплату картами. Об этом идет речь в проекте плана по регулированию программы по цифровой экономике, представленном Минэкономразвития и фондом «Сколково».
Как следует из документа, законодательные моменты предстоит проработать в ближайшие два месяца. Если 

17 ноября 2017, 10:27
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