В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.
Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с законом. На допросе он во всем признался. Выяснилось, что злоумышленник в течение нескольких дней переводил деньги с карты матери на свой электронный кошелек. Он незаметно брал ее телефон, подтверждал операции, а потом удалял СМС-уведомления.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, мужчина уже не впервые обворовывает мать. Он уже имеет судимость за кражу у нее дорогой шубы. Похищенную одежду он просто сдал в ломбард. Приговор по этому делу был вынесен в марте и еще не вступил в законную силу.
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