В Самаре на крышу областной юношеской библиотеки выпал мужчина. По словам очевидцев, около трех часов дня к библиотеке подъехал наряд полиции и реанимационная бригада. Якобы мужчина, который жил на верхних этажах дома по адресу Проспект Ленина 14, вышел на балкон покурить. Однако, через некоторое время домочадцы не обнаружили его на месте. Оказалось, что мужчина лежал на крыше библиотеки, расположенной на первом этаже в этом же доме. Сейчас информация уточняется.
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В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области
Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
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11 апреля 2017, 08:15
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Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин
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10 апреля 2017, 03:28
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В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)
Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
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7 апреля 2017, 05:17
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В Самаре 4-летняя девочка упала с шестого этажа
В четверг, 30 марта, в Самаре с балкона дома по улице Ставропольской упала четырехлетняя девочка. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами живота, передает samru.ru со ссылкой на источник.
Инцидент произошел примерно 22 часа. Ребенок упал …
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31 марта 2017, 12:22
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В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед
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30 марта 2017, 11:05
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СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета
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14 марта 2017, 03:18
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Сызранец выпал из окна 16-этажки
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11 марта 2017, 02:45
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В Самаре мужчина упал со строящегося здания на Ново-Садовой
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4 февраля 2017, 06:15