В Самарской области завершено расследование уголовного дела, заведённого на мужчину, по вине которого в ДТП погиб его сын. Трагедия произошла 8 мая на 1125 километре трассы М-5. 30-летний мужчина ехал с семьей на автомобиле «КИА» и пошел на обгон. Он не убедился в безопасности этого маневра и на встречной полосе столкнулся с «Шевроле Авео».
В аварии получили травмы как сам виновник, так и его жена с 4-летним ребенком. Малыш впоследствии умер.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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