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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал  по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 

27 апреля 2018, 02:31
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

В Тольятти в четверг, 26 января,  в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший 
27 апреля 2018, 11:03
«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань

«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань

27 апреля в Сызрань из Тольятти прибудет «Краеведческий экспресс». Он ознаменует запуск нового маршрута в рамках железнодорожного проекта. Ранее школьные электропоезда «Краеведческий экспресс» отправлялись из Самары в Сызрань и Тольятти, а также из Сызрани и Тольятти в Самару. Проект посвящен 
27 апреля 2018, 09:11
Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

В тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Цветном бульваре был ранен мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что все стало следствием пьяной посиделки. 60-летний мужчина и его гость поссорились во время распития спиртного. 

26 апреля 2018, 06:01
Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

36-летний житель Сергиевского района области, решивший заступиться за брата, стал фигурантом уголовного дела. К мужчине пришел родственник и рассказал, что поссорился со своим соседом. Сельчанин, будучи изрядно навеселе, решил разобраться с обидчиком. Он взял кухонный нож, и пошел к дому 

23 апреля 2018, 02:43
Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.

При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны 

23 апреля 2018, 12:50
Самарец «нашел» боеприпасы, а полиция нашла его

Самарец «нашел» боеприпасы, а полиция нашла его

Сотрудники полиции Сергиевского района в рамках расследования уголовного дела по краже имущества, выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Пять патронов были обнаружены в ходе проведения обыска в одном из домов, расположенном на улице Куйбышева в поселке Суходол. Полиэтиленовый пакет с находкой 
15 апреля 2018, 03:40
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Ученики школы города Парклэнд призывают провести на территории США акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия, сообщает Интерфакс. Напомним, именно в этом учебном заведении на прошлой неделе произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

"24 марта 
19 февраля 2018, 12:44
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