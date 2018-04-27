В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.
Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским холодным оружием. Мужчина пояснил, что сделал охотничий нож для себя.
На тольяттинца заведено уголовное дело. Ему может грозить до двух лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти
26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии …
|
27 апреля 2018, 02:31
|
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти
К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время …
|
27 апреля 2018, 11:56
|
Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти
|
27 апреля 2018, 11:03
|
«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань
|
27 апреля 2018, 09:11
|
Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»
|
26 апреля 2018, 06:01
|
Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области
|
23 апреля 2018, 02:43
|
Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти
В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.
При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны …
|
23 апреля 2018, 12:50
|
Самарец «нашел» боеприпасы, а полиция нашла его
Сотрудники полиции Сергиевского района в рамках расследования уголовного дела по краже имущества, выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Пять патронов были обнаружены в ходе проведения обыска в одном из домов, расположенном на улице Куйбышева в поселке Суходол. Полиэтиленовый пакет с находкой …
|
15 апреля 2018, 03:40
|
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге
Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший …
|
19 февраля 2018, 08:39
|
Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием
Ученики школы города Парклэнд призывают провести на территории США акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия, сообщает Интерфакс. Напомним, именно в этом учебном заведении на прошлой неделе произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
"24 марта …
|
19 февраля 2018, 12:44