На днях в Сергиевском районе полицейские задержали местного жителя. Мужчина находился на улице в сильно нетрезвом состоянии. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его решили доставить в отдел.
Сельчанина досмотрели в присутствии понятых. В итоге, у него был обнаружен пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана массой 63 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел «травку» для себя.
Сейчас на задержанного заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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