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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

В Борском районе расследуется уголовное дело в отношении 53-летней жительницы. Женщина подозревается в краже рекламной стойки от одной из местных аптек.

20 марта злоумышленница взяла санки внука и пришла с ними к месту будущего преступления. Женщина убедилась, что за ней никто 

18 апреля 2018, 12:15
Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

На днях немецкая полиция была поставлена по тревоге из-за обезглавленной куклы. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Один из местных жителей рассказал правоохранителям  о том, что увидел «труп без головы». «Покойник» лежал на дне колодца и 
17 апреля 2018, 07:27
Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.

Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал 

17 апреля 2018, 05:55
На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Ставропольском районе произошла авария с пострадавшими. Примерно в 03:45 26-летний водитель иномарки «Citroen» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» в сторону села Выселки. В какой-то момент автомобилист превысил скорость, а затем не справился с управлением 
17 апреля 2018, 03:05
В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В Самарской области в ритуальном магазине задержаны торговцы смертью. Троих жителей Похвистнево подозревают в сбыте наркотиков. Один из подозреваемых работал в магазине ритуальных услуг, где наркодилеры и продавали свой запрещенный товар. 
13 апреля 2018, 02:50
Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 
12 апреля 2018, 01:05
У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время 

11 апреля 2018, 11:40
В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре задержали гендиректора НГПЗ по подозрению в получении взятки в 11,5 миллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело против генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» и еще двоих человек. Они подозреваются в коммерческом подкупе, а также посредничестве в совершении преступления.

По версии следствия, руководитель НГПЗ получил от другого предприятия деньги за заключение контракта на 

11 апреля 2018, 08:37
Доцента поймали на взятке в Тольятти

Доцента поймали на взятке в Тольятти

Тольяттинские полицейские задержали доцента кафедры ТГУ одного из учебных заведений города. 70-летний мужчина подозревается в получении взятки. По версии следствия, в марте он получил от четверых студентов 12 тысяч за положительные оценки на экзамене. Самой проверки знаний, при этом, не 

11 апреля 2018, 07:27
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре

Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 35-летняя жительница Самары причаста к незаконному обороту наркотиков. Предполагаемую злоумышленницу задержали в одном из подъездов в Красноглинском районе. Во время обыска у нее обнаружили пакет с веществом белого цвета. Находку оперативники 

8 апреля 2018, 11:18
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
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