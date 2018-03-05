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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли 

7 марта 2018, 12:18
У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во 

6 марта 2018, 11:52
Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После 

5 марта 2018, 03:35
За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

В Сызранском районном суде вынесли приговор 35-летнему мужчине. Ему вменяли кражу большого количества дизельного топлива.

По информации следствия, злоумышленник работал водителем автоцистерны КамАЗ. Во время ремонтных работ на трубопроводе он заливал солярку в машину из вреза в трубе. Часть топлива мужчина 

1 марта 2018, 04:54
Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии заметили на бульваре Гая подозрительный автомобиль «Лада Приора». Легковушка ехала по дороге, сильно петляя. В какой-то момент она чуть не врезалась в припаркованную на обочине машину.

Автолюбителя решили остановить. При проверке документов выяснилось, что 36-летний водитель некоторое 

1 марта 2018, 10:51
К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

В Самаре на базе учебных заведений организуют пункты размещения силовиков, которые приедут в город для работы на ЧМ-2018. Сотрудников Росгвардии примут четыре школы – 76, 81, 108, а также 92, где гвардейцам предоставят только пришкольную территорию, сообщил в городской думе. 

28 февраля 2018, 11:39
В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В полицию Похвистневского района поступили два заявления о краже от продавцов супермаркетов. Они сообщили, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который брал с полок товары и уносил их, не заплатив. Злоумышленник украл в одном магазине колбасу 

22 февраля 2018, 06:14
Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Полицейские из Новокуйбышевска раскрыли крупную кражу, совершенную на строительной базе на улице Вокзальной. Злоумышленник проник в ангар, и унес оттуда большое количество инструментов. Его добычей стали пять шлифовальных машин, кондиционер, три сварочных аппарата, воздушный компрессор, монитор, дрель, две полировочных машины, 

22 февраля 2018, 04:09
В Самаре полицейские разыскивают пострадавших от рук мошенников

В Самаре полицейские разыскивают пострадавших от рук мошенников

В сентябре прошлого года в областной столице было зафиксировано мошенничество со стороны фирмы ООО «Окна Конкурент», сообщает региональное ГУ МВД.
По факту хищения денежных средств были возбуждены уголовные дела.
Фирма рекламировала свои услуги в различных газетах и в сети Интернет, 

29 мая 2014, 12:48
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