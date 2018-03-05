На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки по всем постам и патрульным экипажам.
Через некоторое время человека, подходящего под описание, заметили на улице Озерной в селе Красный Яр сотрудники Росгвардии. Пешехода остановили. При разговоре со стражами порядка мужчина заметно нервничал, и не мог нормально отвечать на вопросы.
Патрульные задержали подозреваемого, и передали его сотрудникам полиции. На него заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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