Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей В канадской провинции Британская Колумбия осудили 61-летнего Уинстона Блэкмора. Его уличили в многоженстве. Оказалось, что у него сразу 24 супруги! Некоторым из них еще не исполнилось 15 лет. При этом у Блэкмора еще есть и поистине огромное потомство из 149 …