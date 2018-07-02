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Приставы ловили должников на Волге под Сызранью
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2 июля 2018, 11:27
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Сызранка делает матрешки с изображением Джокера и миньонов
Работы молодой художницы из Сызрани, несколько лет работавшей поваром, ломают представления о классической матрешке, пишет портал КТВ ЛУЧ. Персонажами ее творений становятся миньоны, Джокер, розовый единорог и другие яркие современные персонажи.
Повару Татьяне Марченковой – 28 лет. Девушка …
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1 июля 2018, 01:57
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В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»
Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань …
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29 июня 2018, 09:30
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Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей
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28 июня 2018, 05:45
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Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани
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28 июня 2018, 09:51
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Выплатить 3,8 млн рублей обязали минсоцдем Самарской области
Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому Министерство социально-демографической политики Самарской области должно заплатить более 3 миллионов 800 тысяч рублей Ставропольскому району. Дело в том, что последний, исполняя требования федерального закона, предоставил жилплощадь из муниципального …
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21 июня 2018, 08:01
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Компании "Волготанкер" могут вернуть 10 судов
Арбитражный суд Москвы признал недействительными несколько договоров купли-продажи водного транспорта, как сообщает "Коммерсант". В 2009 году их заключил конкурсный управляющий Александр Волжанин с ООО "Многопрофильная фирма "Консалтсервис". Общая сумма сделки составила чуть более 11.5 миллионов рублей. После чего новый владелец …
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21 июня 2018, 09:01
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Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
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20 июня 2018, 02:13
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Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и …
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19 июня 2018, 11:09
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ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей
ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей за нарушение закона о конкуренции в Самарской области, указано в сообщении ведомства. Штраф наложен в связи с реализацией соглашения между 63-го регионом и структурами «Газпрома» по программе развития газоснабжения губернии. По данным антимонопольного …
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18 мая 2018, 06:45
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Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»
Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС …
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15 мая 2018, 01:45
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За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти
В Тольятти завершился суд над местным жителем. Он обвинялся в распространении запрещенных материалов в интернете.
Житель города разместил на своей странице в соцсети песни групп, которые входят в официальный Федеральный список экстремистских материалов. Доступ к странице был ничем не ограничен. Каждый …
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25 апреля 2018, 10:50