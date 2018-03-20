12
02
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

119 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

119 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. 

20 марта 2018, 11:49
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

В полицию поступило сообщение от 60-летней пенсионерки из Безенчукского района. Женщина стала жертвой троих грабителей. Она шла по улице с сумкой, в которой находились 69 тысяч рублей. Около заброшенных домов на нее напали злоумышленники: двое повалили жертву на снег, и 

19 марта 2018, 12:58
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от жителя Кошкинского района. Мужчина рассказал о том, что в соседнем доме лежит женщина с ножевым ранением. На место выдвинулась следственно-оперативная группа.

43-летнюю пострадавшую сразу отправили в больницу, но медики уже не смогли ее спасти.

На 

16 марта 2018, 12:18
Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

В Тольятти раскрыто жесткое двойное убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний безработный мужчина, ранее не судимый. Тела жертв были обнаружены в квартире дома на бульваре Луначарского. Убиты 32-летний мужчина 
13 марта 2018, 05:21
Самарца убили в уличной драке

Самарца убили в уличной драке

36-летний погибший что-то не поделил с 26-летним мужчиной
9 марта 2018, 04:52
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх