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119 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле
Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. …
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20 марта 2018, 11:49
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Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти
Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект …
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20 марта 2018, 11:01
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Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре
Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.
Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В …
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19 марта 2018, 03:06
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Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области
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19 марта 2018, 01:33
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Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области
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19 марта 2018, 12:58
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Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области
Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.
Приметы подозреваемых: худощавого …
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16 марта 2018, 04:09
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Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области
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16 марта 2018, 12:18
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Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти
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13 марта 2018, 05:21
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Самарца убили в уличной драке
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9 марта 2018, 04:52
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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45