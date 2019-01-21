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Объем внешней торговли самарских предприятий составил 3 млрд 700 млн долларов
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21 января 2019, 09:36
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Дмитрий Шляхтин прокомментировал уход с поста председателя Совета директоров «Крыльев Советов»
Дмитрий Шляхтин прокомментировал свой уход с поста председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов». Напомним, что глава региона Дмитрий Азаров рассказал 18 января, что должность займет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
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18 января 2019, 03:47
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Чиновнику, ответственному за уборку снега в Самаре, объявили выговор
Стало известно, что директору муниципального предприятия Самары «Благоустройство» Евгению Садовникову объявили выговор за недостаточный контроль за работами по содержанию городских дорог. Предприятие отвечает за содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства во всех районах города. В последнее время горожане часто жалуются …
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17 января 2019, 03:58
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В Тольятти Lada Priora наехала на лежавшего на дороге пешехода
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17 января 2019, 08:49
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