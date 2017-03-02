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ЦБ предупредил об увеличении числа черных кредиторов
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2 марта 2017, 12:16
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В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом
В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом. Впервые за последние семь лет в серию таких скандалов будет втянута мэрия. В суд на чиновников подала «Евразийская корпорация автовокзалов». Так теперь называется организация, ранее носившая имя «Автовокзалы и автостанции …
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1 марта 2017, 04:59
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В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро
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1 марта 2017, 09:26
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В Самаре наложили арест на имущество экс-главбуха «Волжского социального банка»
Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество бывшего главного бухгалтера и члена правления "Волжского социального банка" Татьяны Гавриловой на сумму 427 млн рублей. С иском о наложении обеспечительных мер обратилось Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас является конкурсным управляющим …
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28 февраля 2017, 04:22
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Компании Виктора Суркова предъявили иск
В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая …
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28 февраля 2017, 01:57
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В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
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27 февраля 2017, 05:09
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Госдума одобрила законопроект о разделении банков на универсальные и базовые
Госдума одобрила законопроект о разделении банков на универсальные и базовые. Процедура стартует 1 января 2019 года. Центробанк же начнет выдавать соответствующие лицензии с 1 января 2018-го. Документ разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном регулировании банковского сектора. Деятельность кредитных учреждений …
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27 февраля 2017, 04:08
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В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей
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13 февраля 2017, 01:02
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Татьяна Ерилкина требует компенсацию более 1 млн рублей
Более миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование требует бывший председатель правления обанкротившегося "Волга-Кредит" банка Татьяна Ерилкина. Напомним, в июле служители Фемиды отменили вынесенный ей обвинительный приговор за мошенничество на сумму более 128 миллионов рублей. Следствие настаивало, что …
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15 декабря 2016, 06:34
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Возбуждено новое уголовное дело на бывшую главу «Волга-Кредит» банка
Речь вновь идет о якобы имевших место махинациях с векселями, только теперь уже банка «Развитие-Столица». Бывшего председателя правления «Волга-Кредит» банка Татьяну Ерилкину подозревают в мошенничестве на сумму 272 миллиона рублей. Согласно материалам дела, в 2014 году топ-менеджер приехала в офис …
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31 октября 2016, 07:12
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Прокуратура не смогла оспорить в кассации оправдательный приговор бывшей главе "Волга-Кредит" банка
Бывший председатель правления оскандалившегося "Волга-Кредит" банка Татьяна Ерилкина останется на свободе. Теперь адвокат топ-менеджера приступил к подготовке иска о компенсации морального и материального вреда за незаконное преследование женщины силовиками. Какую сумму она будет требовать, пока не решено.
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28 октября 2016, 05:50
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Областной суд отменил приговор экс-главе ВКБ Татьяне Ерилкиной
Сегодня может выйти на свободу бывший председатель правления оскандалившегося банка «Волга-кредит» Татьяна Ерилкина.
Напомним, накануне служители Фемиды отменили обвинительный приговор первой инстанции. Как уже рассказывала «ТЕРРА», …
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20 июля 2016, 11:57