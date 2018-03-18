В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?



"Подобная стратегия сейчас обсуждается на самом высоком уровне, она продиктована соображениями концентрации экономических ресурсов, усиления политического контроля в стране, недопущения критического … Блогер Игорь Кондратьев пишет , что в России на горизонте снова замаячила перспектива объединения российских областей и республик."Подобная стратегия сейчас обсуждается на самом высоком уровне, она продиктована соображениями концентрации экономических ресурсов, усиления политического контроля в стране, недопущения критического