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К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области
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18 марта 2018, 01:27
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Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров
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18 марта 2018, 11:54
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Выборы президента России начались в Самарской области
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18 марта 2018, 08:30
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Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов
Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской …
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7 марта 2018, 08:44
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2,5 миллиона бюллетеней для выборов президента РФ напечатали в Самаре
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5 марта 2018, 12:55
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В блогах: присоединят к Самаре или мы уйдем под Казань?
Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в России на горизонте снова замаячила перспектива объединения российских областей и республик.
"Подобная стратегия сейчас обсуждается на самом высоком уровне, она продиктована соображениями концентрации экономических ресурсов, усиления политического контроля в стране, недопущения критического …
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16 февраля 2018, 07:08
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Явка избирателей на 16:00 в Самарской области составила 35%
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18 сентября 2016, 05:22
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В Самарской области произошла задержка запуска 80-и КОИБов
В Самаре с 8 утра работает группа видеомониторинга за ходом голосования. Каждый избирательный участок оборудован веб-камерами, трансляция с которых в режиме реального времени идет на мониторы общественных контролеров. В основном, у экранов- студенты юридических специальностей. Они отслеживают все, что происходит …
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18 сентября 2016, 01:58
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Явка на 13-00 в Самарской области составила 20,5%
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18 сентября 2016, 01:33