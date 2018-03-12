В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить на повышение зарплат бюджетников. Эти вопросы 12 марта обсуждали на заседании комитета по бюджету в Самарской губернской думе. Пленарное заседание областного парламента запланировано на вторник, 13 марта.
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На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
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7 марта 2018, 01:58
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12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары
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21 февраля 2018, 05:15
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Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным
Расходы казны опять превышают доходы, хотя еще в конце 2017-го расклад был иным. Тогда профицит составлял почти 2,5 миллиарда рублей. Этого требовало законодательство РФ. Тогда областной минфин объяснял это необходимостью гасить огромный внешний долг региона, который составляет почти 60 миллиардов …
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12 февраля 2018, 05:01
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В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей
В Тольятти выделят 300 млн рублей на новую набережную. Местная гордума одобрила предложенные мэрией поправки в бюджет 2018-2019 годов, предусмотрев, в том числе, расходы на проектирование и строительство обновленной береговой линии Автозаводского района. 20 млн рублей предполагается направить в текущем …
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8 февраля 2018, 08:02
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Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей
В 2017 году налогоплательщики Самарской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 203 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Причем самыми быстрыми темпами растут сборы налога на недвижимое имущество граждан.
«Налогов на имущество поступило полтора миллиарда. Это …
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29 января 2018, 09:05
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Более 5 тысяч коммерческих предприятий Самарской области могут закрыться
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26 января 2018, 04:10
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В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста
Госконтракт с компанией «Стройтрансгаз», которая занимается возведением Фрунзенского моста, решено продлить. Правительство Самарской области подписало соответствующее распоряжение. Изначально 1-ю очередь объекта должны были сдать еще 1 августа 2018 года. Однако, из-за проблем с финансированием фактический график работ выполнялся с отставанием. …
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24 января 2018, 03:12
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Как списать долги в рамках налоговой амнистии?
Налоговая амнистия, объявленная президентом России Владимиром Путиным, коснется свыше 20 миллионов граждан и 3-х миллионов индивидуальных предпринимателей. Такие данные озвучил глава минфина Антон Силуанов. Долги аннулируют как рядовым гражданам, так и индивидуальным предпринимателям. Процесс списания уже начался и затронет каждого …
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23 января 2018, 08:05
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Областной Минтранс накажут за лишние сваи
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в …
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22 января 2018, 05:03
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В городской думе внесли поправки в бюджет
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22 декабря 2017, 05:57
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На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей
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22 декабря 2017, 10:21