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Материалы по теме:

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СамараСтройСервис». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба регионального управления СК России.

По версии следователей, в период с марта 2014 по декабрь 2015 

21 февраля 2018, 05:15
Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным

Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным

Расходы казны опять превышают доходы, хотя еще в конце 2017-го расклад был иным. Тогда профицит составлял почти 2,5 миллиарда рублей. Этого требовало законодательство РФ. Тогда областной минфин объяснял это необходимостью гасить огромный внешний долг региона, который составляет почти 60 миллиардов 

12 февраля 2018, 05:01
В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей

В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей

В Тольятти выделят 300 млн рублей на новую набережную. Местная гордума одобрила предложенные мэрией поправки в бюджет 2018-2019 годов, предусмотрев, в том числе, расходы на проектирование и строительство обновленной береговой линии Автозаводского района. 20 млн рублей предполагается направить в текущем 

8 февраля 2018, 08:02
Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

В 2017 году налогоплательщики Самарской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 203 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Причем самыми быстрыми темпами растут сборы налога на недвижимое имущество граждан.

«Налогов на имущество поступило полтора миллиарда. Это 

29 января 2018, 09:05
Более 5 тысяч коммерческих предприятий Самарской области могут закрыться

Более 5 тысяч коммерческих предприятий Самарской области могут закрыться

В начале 2018 года коммерческие предприятия Самарской области столкнулись с невиданным ранее экономическим давлением, которое, по оценке самих бизнесменов, может сделать их банкротами. По данным минэкономразвития, речь идет о цифре свыше 5000 тысяч субъектов бизнеса, причем как малого, так и 

26 января 2018, 04:10
В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста

В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста

Госконтракт с компанией «Стройтрансгаз», которая занимается возведением Фрунзенского моста, решено продлить. Правительство Самарской области подписало соответствующее распоряжение. Изначально 1-ю очередь объекта должны были сдать еще 1 августа 2018 года. Однако, из-за проблем с финансированием фактический график работ выполнялся с отставанием. 

24 января 2018, 03:12
Как списать долги в рамках налоговой амнистии?

Как списать долги в рамках налоговой амнистии?

Налоговая амнистия, объявленная президентом России Владимиром Путиным, коснется свыше 20 миллионов граждан и 3-х миллионов индивидуальных предпринимателей. Такие данные озвучил глава минфина Антон Силуанов. Долги аннулируют как рядовым гражданам, так и индивидуальным предпринимателям. Процесс списания уже начался и затронет каждого 

23 января 2018, 08:05
Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в 
22 января 2018, 05:03
В городской думе внесли поправки в бюджет

В городской думе внесли поправки в бюджет

В главном финансовом документе Самары на 2017 год учли дополнительные 33 миллиона рублей. Средства поступили из вышестоящих бюджетов. Соответствующие поправки на заседании городской думы утвердили депутаты. Большая часть из этих денег пойдет на зарплаты бюджетникам. Кроме того, почти 60 миллионов 

22 декабря 2017, 05:57
На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

В Самарской области на дороги в 2018 году будет выделено более 12 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил глава региона Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что определенные сложности были с развязкой улиц Ташкентской и Демократической. Вынос сетей согласовывали энергокомпаниями и 
22 декабря 2017, 10:21
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