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Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

В Сызранском городском суде рассмотрели дело об избиении местной жительницы. Все произошло 11 июня. Между потерпевшей и ее супругом по неизвестной причине возник конфликт. В итоге, муж избил свою вторую половину. Медики диагностировали у женщины кровоподтеки и ссадины.

На 
2 июля 2018, 11:49
Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей

Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей

В канадской провинции Британская Колумбия осудили 61-летнего Уинстона Блэкмора. Его уличили в многоженстве. Оказалось, что у него сразу 24 супруги! Некоторым из них еще не исполнилось 15 лет. При этом у Блэкмора еще есть и поистине огромное потомство из 149 
28 июня 2018, 05:45
Выплатить 3,8 млн рублей обязали минсоцдем Самарской области

Выплатить 3,8 млн рублей обязали минсоцдем Самарской области

Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому Министерство социально-демографической политики Самарской области должно заплатить более 3 миллионов 800 тысяч рублей Ставропольскому району. Дело в том, что последний, исполняя требования федерального закона, предоставил жилплощадь из муниципального 

21 июня 2018, 08:01
Компании

Компании "Волготанкер" могут вернуть 10 судов

Арбитражный суд Москвы признал недействительными несколько договоров купли-продажи водного транспорта, как сообщает "Коммерсант". В 2009 году их заключил конкурсный управляющий Александр Волжанин с ООО "Многопрофильная фирма "Консалтсервис". Общая сумма сделки составила чуть более 11.5 миллионов рублей. После чего новый владелец 
21 июня 2018, 09:01
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и 

19 июня 2018, 11:09
Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

В Самаре стало известно решение суда по второму фигуранту уголовного дела о получении взятки сотрудниками ФСБ. Павлу Чермашенцеву продлили арест на три месяца до 10 сентября 2018 года. Напомним, ранее было поддержано аналогичное ходатайство следователей в отношении Сергея Гудованого.
 
8 июня 2018, 04:11
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на 

1 июня 2018, 09:34
Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.

Похожий случай 

25 мая 2018, 10:32
ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей

ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей

ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей за нарушение закона о конкуренции в Самарской области, указано в сообщении ведомства. Штраф наложен в связи с реализацией соглашения между 63-го регионом и структурами «Газпрома» по программе развития газоснабжения губернии. По данным антимонопольного 

18 мая 2018, 06:45
Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС 

15 мая 2018, 01:45
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