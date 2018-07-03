Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, выступая в качестве посредника, получил от директора по строительству одной из компаний 250 тысяч рублей для того, чтобы передать их своему начальнику - Наталье Соболевой. За эти деньги она подписала акт выполненных работ при ремонте муниципального детсада. Сами они были сделаны с нарушениями. Наталью Соболеву в итоге оштрафовали на 2 миллиона рублей и лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет.
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