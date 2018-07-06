В дни матчей на стадионе "Самара-Арена" и в фан-зоне на площади Куйбышева пиковая нагрузка на сети сотовой связи вырастала до 200%. В другое время она лишь на 17% превышала обычные показатели. Об этом рассказал врио руководителя областного департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.
По его словам, за последние два года на обеих площадках фактически заново была создана телекоммуникационная инфраструктура, связанная с предоставлением услуг мобильной связи, доступа к мобильному интернету и к вай-фай. Кроме того, специалисты обновили приложение Прибывалка, изначально предназначенное для отображения движения общественного транспорта. Специально для болельщиков и жителей города туда добавили информацию о наиболее популярных маршрутах до стадиона и различных достопримечательностях. Ее интерфейс теперь работает на трех языках — русском, английском и испанском. С помощью размещенных на остановках QR-кодов и смартфона можно быстро узнать время прибытия нужного транспорта. Все это будет использоваться и после чемпионата.
- Активных пользователей ресурса всего 200 тыс. человек. Этот показатель вырос на 20% за последние два месяца. Общее количество запросов прибытия транспорта в день составляет до 1,5 млн, а на английском и испанском — около 1-1,5 тысяч (примерно 1,5%), - говорит Андрей Чернов, старший научный сотрудник Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.
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