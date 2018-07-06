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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

За июнь в Самаре побывали 224 тысячи туристов. Благодаря своей популярности у болельщиков Самара заняла 4 место в топе самых любимых городов-организаторов Мундиаля после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Кстати, средний рост турпотока по 11 городам, где проходят матчи футбольного 
6 июля 2018, 04:33
Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» сразятся за путевку в полуфинал ЧМ-2018 сборные Англии и Швеции. На матче за свои команды будут болеть около 9 тысяч иностранных болельщиков — 5,5 тысяч шведов и 3,5 тысяч англичан. Игра начнется 
6 июля 2018, 03:55
Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

 

В субботу, 7 июля, пройдет матч между сборными России и Хорватии. Национальная команда нашей страны впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства по футболу. Многие болельщики из Тольятти ранее отправлялись в Самару, чтобы увидеть игры ЧМ-2018 на большом экране 

6 июля 2018, 12:54
4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

Сейчас Самара находится на 4 месте среди городов-организаторов по числу туристов, приехавших на матчи ЧМ-2018. Данные были опубликованы Федеральным агентством по туризму. За первые две недели Мундиаля турпоток в Самару составил 224 тысячи человек. В среднем, рост турпотока по 11 
6 июля 2018, 10:41
Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

В Самаре на матч 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу ожидают порядка десяти тысяч болельщиков из Швеции и Англии. Сборные этих стран сыграют на стадионе «Самара Арена» в субботу, 7 июля. Ожидаемое число иностранных туристов сообщили в областном департаменте туризма: 5,5 
4 июля 2018, 01:23
Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

Очередной рекорд посещаемости  установлен в Самаре. В этот раз речь идет о бункере Сталина. 27 июня там побывали сразу 700 гостей. Такого в истории музея еще не было.

Как отмечает Центр туристской информации Самарской области, 95% от рекордного числа гостей пришлась 

28 июня 2018, 12:47
Первый шар над памятником модерна запустили в Самаре

Первый шар над памятником модерна запустили в Самаре

В Самаре в четверг, 21 июня, стартовал проект «Модерн в облаках». На 18 зданиями - памятниками самарского модерна запустят 18 четырехметровых шаров. На каждом шаре будут графическое изображение, название и год постройки здания. Рядом с архитектурным памятником установят информационные стенды. 
21 июня 2018, 11:39
20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году

20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году

В прошлом году более 20 тыс. россиян побывали в итальянском городе Генуя, сообщила советник по маркетингу и культуре Элиза Серафини. В общей сложности, Геную посетили 518,5 тыс. иностранцев. Львиная доля туристов приехала из Франции - 72,5 тыс. человек, Германии — 
23 мая 2018, 08:20
В России создадут новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В России создадут новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В русле программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации собираются разработать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС). Уже озвучена запланированная сумма расходов - 199 млрд руб. Об этом рассказывает РБК. Всего же на сегмент «Информационная инфраструктура» собираются, по информации издания, направить 

23 ноября 2017, 11:23
Разговор без границ: ФАС рассмотрит вопрос отмены национального роуминга

Разговор без границ: ФАС рассмотрит вопрос отмены национального роуминга

16 августа Федеральная Антимонопольная Служба рассмотрит вопрос об отсрочке отмены национального роуминга. С такой просьбой к ведомству ранее обратился один из операторов «большой четверки».
16 августа 2017, 11:59
Антимонопольщики требуют отмены платы за роуминг

Антимонопольщики требуют отмены платы за роуминг

Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами 

3 августа 2017, 08:01
Стоимость сотовой связи и мобильного интернета может вырасти почти на треть

Стоимость сотовой связи и мобильного интернета может вырасти почти на треть

Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами 

2 августа 2017, 05:29
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