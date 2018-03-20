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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Хищение средств из фонда родителей выявили в гимназии №1 в Самаре

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20 марта 2018, 03:21
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото

Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото

Самарские мусорки получили оценку известного дизайнера Артемия Лебедева. Фото урны с изображением «Ладьи» ему прислал один из пользователей. Он сообщил Лебедеву, что новые урны в Самаре установили к ЧМ-2018. И опубликовал снимок «мусорки», установленной в районе бывшего «Ипподрома». «Как вам?» 

14 марта 2018, 11:09
Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Мировой суд вынес решение по ситуации в детском саду №260 в Кировском районе Самары. Родители его воспитанников пожаловались в прокуратуру на то, что воспитатель образовательного учреждения весьма необычным способом приучала малышей к дисциплине. За нарушение порядка она заставляла детей чистить 

14 марта 2018, 09:28
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
На полмиллиона рублей оштрафована букмекерская контора в Самаре

На полмиллиона рублей оштрафована букмекерская контора в Самаре

В Самаре оштрафована букмекерская контора. Сотрудники прокуратуры Советского района и налоговой инспекции выявили на улице Победы заведение «Бинго Бум», где проводили азартные игры. Клуб находился в помещении на первом этаже многоквартирного дома, что является грубым нарушением лицензионных требований.

 

"При этом данный 

21 февраля 2018, 10:50
В блогах: «Почему никто не наказывает «Благоустройство»

В блогах: «Почему никто не наказывает «Благоустройство»

Блогер slavutich13 обвинил самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» в том, что оно распространяет вредное во всех отношениях растение амброзию. «Как оно это делает? Да очень просто. Каждую зиму трактора срезают дёрн с газонов, - утверждает блогер. - Амброзия быстро распространяется 
20 февраля 2018, 07:01
В блогах: на улице Победы фасад разрисовывают

В блогах: на улице Победы фасад разрисовывают

Самарец Дмитрий Стародубцев в "Фейсбуке" поведал, как в Самаре на улице Победы, 16, оригинально фасад разрисовывают.

"Очень круто. Для нашего серого города ещё и необычно!" - восклицает автор.

Читатели не верят:

"Это точно в Самаре?! Красота-то 
15 февраля 2018, 09:03
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