Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку терминалов навигации Глонасс, автомобиля, дизтоплива и бензина, а также за выполнение ремонтных работ. Надзорный орган напомнил чиновникам, что просрочка могла повлечь негативные последствия социально-экономического характера для субъектов предпринимательства, среди которых невыплата зарплаты, налогов и иных обязательных платежей.
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Хищение средств из фонда родителей выявили в гимназии №1 в Самаре
Самарская гимназия № 1 снова в центре коррупционного скандала. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством заведения средств из фонда, созданного для выплат педагогам. Деньги собирались за счет добровольных пожертвований родителей. По данным надзорного ведомства, с …
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20 марта 2018, 03:21
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1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области
В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список …
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19 марта 2018, 05:37
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Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти
В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.
В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
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19 марта 2018, 02:05
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Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото
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14 марта 2018, 11:09
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Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре
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14 марта 2018, 09:28
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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45
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Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре
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6 марта 2018, 08:02
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
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6 марта 2018, 01:20
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На полмиллиона рублей оштрафована букмекерская контора в Самаре
В Самаре оштрафована букмекерская контора. Сотрудники прокуратуры Советского района и налоговой инспекции выявили на улице Победы заведение «Бинго Бум», где проводили азартные игры. Клуб находился в помещении на первом этаже многоквартирного дома, что является грубым нарушением лицензионных требований.
"При этом данный …
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21 февраля 2018, 10:50
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В блогах: «Почему никто не наказывает «Благоустройство»
Блогер slavutich13 обвинил самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» в том, что оно распространяет вредное во всех отношениях растение амброзию. «Как оно это делает? Да очень просто. Каждую зиму трактора срезают дёрн с газонов, - утверждает блогер. - Амброзия быстро распространяется …
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20 февраля 2018, 07:01
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В блогах: на улице Победы фасад разрисовывают
Самарец Дмитрий Стародубцев в "Фейсбуке" поведал, как в Самаре на улице Победы, 16, оригинально фасад разрисовывают.
"Очень круто. Для нашего серого города ещё и необычно!" - восклицает автор.
Читатели не верят:
"Это точно в Самаре?! Красота-то …
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15 февраля 2018, 09:03