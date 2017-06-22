В Самаре на 3 просеке на месте бывших детских лагерей построят новый учебный центр для одаренных детей. Он будет рассчитан на 320 человек, которые смогут там не только учиться, но и жить. Работы выполнит компания «ТеррНИИгражданпроект». Предварительный проект уже согласован с главой региона.
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В Самарской области растет число обманутых дольщиков
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19 июня 2017, 06:37
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Россия построит в Баренцевом море четыре острова
Глава кабмина подписал распоряжение о создании в Баренцевом море четырех искусственных островов. Этот документ появился на портале российского правительства.
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19 июня 2017, 10:05
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Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов
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2 июня 2017, 12:15
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К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс
Уже к концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал основатель группы компаний "Амонд" и председатель "Союза народов Самарской области" Ростислав Хугаев. Парк дружбы народов откроется на территории микрорайона Волгарь. Это …
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23 мая 2017, 05:35
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В Самаре построят центр для одаренных детей
В Самаре построят интернат для одаренных детей. На портале госзакупок появился тендер на проектирование такого объекта.
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15 июля 2016, 12:49
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Одаренные дети Самары получат по 60 тысяч рублей
В эти минуты в самарском государственном институте культуры присваивают муниципальные стипендии наиболее талантливым школьникам и студентам. Один из самых известных лауреатов - Даниил Фурман, участник популярного детского музыкального шоу «Голос. Дети». Стипендия размером 5 тысяч рублей будет выплачиваться награжденным ежемесячно …
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9 июня 2015, 12:25
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5 июня одаренные дети Самары получат стипендии от главы города
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28 мая 2014, 01:05