1
54
52
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 16 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области растет число обманутых дольщиков

В Самарской области растет число обманутых дольщиков

По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитался 21 недострой, то к апрелю 17-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время может пополниться еще одним объектом, на улице 

19 июня 2017, 06:37
Россия построит в Баренцевом море четыре острова

Россия построит в Баренцевом море четыре острова

Глава кабмина подписал распоряжение о создании в Баренцевом море четырех искусственных островов. Этот документ появился на портале российского правительства.
Речь идет о первоочередных мероприятиях, направленных на создание в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объекты центра появятся на четырех 

19 июня 2017, 10:05
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов

Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс

К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс

Уже к концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал основатель группы компаний "Амонд" и председатель "Союза народов Самарской области" Ростислав Хугаев. Парк дружбы народов откроется на территории микрорайона Волгарь. Это 

23 мая 2017, 05:35
В Самаре построят центр для одаренных детей

В Самаре построят центр для одаренных детей

В Самаре построят интернат для одаренных детей. На портале госзакупок появился тендер на проектирование такого объекта.
Согласно техзаданию, центр с круглосуточным пребыванием будет рассчитан на талантливых школьников 9-11 классов из Самарской области и других регионов России, проявивших способности к изучению 

15 июля 2016, 12:49
Одаренные дети Самары получат по 60 тысяч рублей

Одаренные дети Самары получат по 60 тысяч рублей

В эти минуты в самарском государственном институте культуры присваивают муниципальные стипендии наиболее талантливым школьникам и студентам. Один из самых известных лауреатов - Даниил Фурман, участник популярного детского музыкального шоу «Голос. Дети». Стипендия размером 5 тысяч рублей будет выплачиваться награжденным ежемесячно 
9 июня 2015, 12:25
5 июня одаренные дети Самары получат стипендии от главы города

5 июня одаренные дети Самары получат стипендии от главы города

12-летний Леша Логанов получает каждый месяц 5 тысяч рублей. В прошлом году он стал стипендиатом городского округа Самара в сфере культуры. Копит деньги на новый аккордеон, который считает самым выразительным инструментом. В этом году Алексей стал лауреатом конкурса национальных инструментов 

28 мая 2014, 01:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна