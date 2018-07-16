Жительница Самары попала в тюрьму за нежелание помогать своим детям. Женщина родила двоих детей и должна была по решению суда перечислять алименты на их содержание. Однако она этого не делала. В итоге у нее накопилась задолженность в 1 миллион 200 тысяч рублей.
Для того чтобы заставить женщину одуматься, ей назначили 100 часов обязательных работ, но никаких выводов для себя она не сделала. После этого на нее возбудили уже уголовное дело и назначили наказание в виде 4 месяцев колонии-поселения, сообщает УФССП России по Самарской области.
|
Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре
|
12 июля 2018, 05:11
|
Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
|
12 июля 2018, 09:47
|
130 млн рублей в кредит возьмет «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» собирается взять кредит в размере 130 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на пополнение оборотных средств и погашение прежних долгов. Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, рассчитаться с кредитом предприятие должно не более, чем …
|
12 июля 2018, 09:31
|
3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска
|
11 июля 2018, 10:40
|
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
|
5 июля 2018, 10:59
|
Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам
|
3 июля 2018, 01:02
|
Приставы ловили должников на Волге под Сызранью
|
2 июля 2018, 11:27
|
Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области
Судебным приставам пришлось плотно поработать с должником из Хворостянского района Самарской области. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. За долгое время он задолжал 470 тысяч рублей.
Мужчину пытались заставить одуматься, посадив под арест на 10 суток. Однако эта …
|
29 июня 2018, 11:32
|
850 млн рублей задолжали родители своим детям в Самаре
|
4 июня 2018, 10:08