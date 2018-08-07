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Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал
В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.
Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со …
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