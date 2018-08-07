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Материалы по теме:

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.

Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со 

7 августа 2018, 12:18
Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

На сегодняшний день в Самаре к новому отопительному сезону подготовлены 61% жилых домов. Об этом рассказали на рабочем совещании в городской администрации.

В этом году рабочие должны переложить 6457 погонных метров тепловых сетей на улицах Ново-Вокзальной, Кабельной, Теннисной, Стара-Загоре, 
7 августа 2018, 12:17
Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

В понедельник, 6 августа, в 12:55 35-летняя женщина ехала на иномарке Toyota Corolla по трассе «Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка» со стороны Пестравки в направлении областной столицы.

На 15-м километре трассы во время обгона она не смогла 
7 августа 2018, 11:38
Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

В четверг, 9 августа, в Самарском областном художественном музее на улице Куйбышева, 92 откроется выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. из собрания музея - «Путешествие в мир света и тени». Начало в 18:00. Экспозицию составили около 100 произведений мастеров 
7 августа 2018, 10:56
33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
- В основном это случается на правом берегу Волги, 
7 августа 2018, 10:45
Растут долги за тепло в Самарской области

Растут долги за тепло в Самарской области

В Самарской области за год почти на 11 процентов выросли долги компаний за тепло, информирует «Т Плюс». По состоянию на 1 июня общая задолженность предприятий региона за ресурс, произведенный ТЭЦ, ГРЭС и котельными холдинга, превысила 9,2 миллиарда рублей. Лидером антирейтинга 

2 июля 2018, 09:00
Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью 

21 июня 2018, 01:15
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

В Самарской области МЧС предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий - до 19 часов 5 июня. «Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду», - указано в 
5 июня 2018, 10:44
13 квитанция за тепло придет самарцам

13 квитанция за тепло придет самарцам

В связи с затяжной зимой и продлённым в этом году отопительным сезоном, жителей Самарской области ждет так называемая «13-я квитанция». Общая сумма доначисленных средств за тепло и горячую воду этой весной составляет порядка 200 миллионов рублей. По оценке компании «Т-плюс», 

17 мая 2018, 09:58
Минусовая температура во второй части апреля ожидается в Самаре

Минусовая температура во второй части апреля ожидается в Самаре

В Самарской области на следующей неделе ожидается похолодание и минусовая температура. По прогнозам синоптиков, ниже 0 столбик термометра опустится в понедельник: в темное время суток ожидается до минус двух градусов, а в ночь на среду, 25 апреля, до минус четырех, 
19 апреля 2018, 04:03
Куда жаловаться на холод в квартире?

Куда жаловаться на холод в квартире?

Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.

   
Структурные подразделения администрации районов                                 Телефоны "горячей линии" Часы работы
Железнодорожный район    
Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района 339-01-53                               с 
9 октября 2017, 09:08
Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления

Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления

Эксперты отмечают, что темпы существенно выше, чем были в прошлом году. Технологически на подачу тепла во весь жилой фонд столицы губернии требуется около двух недель. За минувшее лето объемы перекладок тепловых сетей в областной столице составили рекордные 34 километра. Для 

5 октября 2017, 06:10
В Самаре тепло дали почти в 40% жилых домов

В Самаре тепло дали почти в 40% жилых домов

В Самаре продолжается поэтапное включение отопления, сообщает мэрия. По состоянию на вечер воскресенья, 1 октября, тепло уже получили 82% больниц и поликлиник, 66% вузов, школ и детсадов, 65% учреждений опеки, 37% жилых домов, 32% учреждений культуры, 36% спортобъектов. Напомним, мэрия 

2 октября 2017, 12:02
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