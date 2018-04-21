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С начала 2016 года в губернии зарегистрировано 82 умышленных поджога автомобилей

С начала 2016 года в губернии зарегистрировано 82 умышленных поджога автомобилей

Об  этом «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. 21 дело уже расследовано. За аналогичный период 2015 года фиксировалось 105 таких происшествий.
Напомним, одним из самых резонансных происшествий за последнее время стал поджог 19 октября в Безенчукском районе 

9 ноября 2016, 03:30
В Уфе неудавшийся пожарный поджег 6 автомобилей

В Уфе неудавшийся пожарный поджег 6 автомобилей

В Уфе задержан 23-летний подозреваемый в поджоге шести автомобилей. Все преступления были совершены в Советском районе города, сообщают региональные информагентства.
Как следует из материалов дела, молодой человек намеревался стать пожарным, учился на специалиста по пожарной безопасности, но был отчислен из 

1 ноября 2016, 05:05
«Спалился»: В Тольятти поджигателя джипа вычислили по видеозаписи (есть видео)

«Спалился»: В Тольятти поджигателя джипа вычислили по видеозаписи (есть видео)

Утром 15 октября возле одного из домов по улице на Луначарского Автозаводского района Тольятти был совершен поджог дорогой иномарки, пишет TLTgorod со ссылкой на представителей Общероссийской программы «Безопасный дом». По информации портала, предполагаемый злоумышленник был задержан уже на следующий день. 
18 октября 2016, 11:33
В Самаре ночью 9 пожарных тушили 2 автомобиля

В Самаре ночью 9 пожарных тушили 2 автомобиля

Сегодня, 14 февраля, ночью в Советском районе Самары случился пожар, передает ГУ МЧС по Самарской области. На улице Советской Армии загорелись 2 автомобиля.

Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного МЧС в 2:53. На место происшествия выезжали 9 
14 февраля 2016, 01:12
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