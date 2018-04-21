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С начала 2016 года в губернии зарегистрировано 82 умышленных поджога автомобилей
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9 ноября 2016, 03:30
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В Уфе неудавшийся пожарный поджег 6 автомобилей
В Уфе задержан 23-летний подозреваемый в поджоге шести автомобилей. Все преступления были совершены в Советском районе города, сообщают региональные информагентства.
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1 ноября 2016, 05:05
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«Спалился»: В Тольятти поджигателя джипа вычислили по видеозаписи (есть видео)
Утром 15 октября возле одного из домов по улице на Луначарского Автозаводского района Тольятти был совершен поджог дорогой иномарки, пишет TLTgorod со ссылкой на представителей Общероссийской программы «Безопасный дом». По информации портала, предполагаемый злоумышленник был задержан уже на следующий день. …
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18 октября 2016, 11:33
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В Самаре ночью 9 пожарных тушили 2 автомобиля
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14 февраля 2016, 01:12