С начала 2016 года в губернии зарегистрировано 82 умышленных поджога автомобилей Об этом «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. 21 дело уже расследовано. За аналогичный период 2015 года фиксировалось 105 таких происшествий.

Напомним, одним из самых резонансных происшествий за последнее время стал поджог 19 октября в Безенчукском районе …