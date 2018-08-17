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В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В четверг днем, 16 августа, произошла трагедия в Чапаевске. 23-летний водитель «ВАЗ 2110» ехал по трассе «Самара-Волгоград-Чапаевск въезд № 2» со стороны Чапаевска. В 14:25 на 51 километре трассы он не пропустил другое транспортное средство. Его легковушка столкнулась с грузовиком 
17 августа 2018, 05:33
Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу

Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу

Жителя Сызрани подозревают в мошенничестве с интернет-покупками. По информации правоохранителей, 37-летняя жительница Свердловской области захотела купить норковую шубу на одном из сайтов. Продавец потребовал внести 100 % предоплату. Женщина перевела всю сумму – 10 тысяч рублей и стала ждать покупку. 
17 августа 2018, 05:14
До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

В областной столице продолжается ремонт на улице Свободы на участке от Георгия Ратнера до улицы 22 Партсъезда. До конца этой недели там обещают закончить ремонт картами более 100 погонных метров. Приводят в порядок покрытие по всей ширине проезжей части, меняют 
17 августа 2018, 03:22
В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В четверг, 16 августа, в Самарской области произошла смертельная авария. В 12:30 60-летний водитель ехал на машине «ВАЗ 2109» по трассе «Отрадный – Борское - Новый Кутулук – Богдановка». На 4 километре трассы автомобилист не смог выбрать безопасную скорость и 
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Ночью «Лексус» протаранил столб в Тольятти: пострадали два человека

Ночью «Лексус» протаранил столб в Тольятти: пострадали два человека

В ночь на пятницу, 17 августа, произошла авария на кольце Южного шоссе и улицы Полякова в Тольятти. По словам очевидцев, иномарка «Лексус» врезалась в световую опору, пострадали два человека. По предварительным данным, в какой-то момент водитель автомобиля не сумел справиться 
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Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске

Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске

Во вторник днем, 14 августа, произошла дорожная авария в Новокуйбышевске. В 15:07 25-летний водитель ехал на иномарке Ford Focus по улице Промышленности со стороны Энергетиков. Напротив дома № 7/35 по улице Промышленности автомобилист не смог держаться на безопасной дистанции, и 
15 августа 2018, 01:21
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