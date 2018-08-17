В четверг, 16 августа, в Самаре произошла авария с участием мотоциклиста на улице Алма-Атинской. По предварительной информации, 24-летний водитель иномарки Volkswagen Golf ехал со стороны улицы Стара-Загора. Напротив дома № 87 при повороте налево, видимо, он не уступил дорогу мотоциклисту, и случилось столкновение. Известно, что травмы получил байкер: у 37-летнего мужчины повреждены руки и спина. Пострадавший попал в больницу. Сейчас ведется проверка, выясняются все детали ДТП.
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