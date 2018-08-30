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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

В понедельник, 3 сентября, маленьких самарцев и их родителей приглашают  на Экологический день знаний в Самарский зоопарк. В программе праздника: веселые загадки о животных, игры на  ловкость, скорость и смекалку, кормление верблюда Лексуса, акция «Погладь меня».

Кстати, в этот 
30 августа 2018, 01:23
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

Перед судом в Самарской области предстала старший преподаватель одного из университетов Тольятти. Женщину обвиняли в получении взятки. По версии следствия, в мае этого года педагог получила от двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой за закрытие академических задолженностей. 
30 августа 2018, 12:29
Вандалы разбили и опрокинули дорожные барьеры по «горбатому» мосту в Сызрани

Вандалы разбили и опрокинули дорожные барьеры по «горбатому» мосту в Сызрани

В Сызрани неизвестные хулиганы разбросали барьеры, которые установили на аварийном путепроводе около автовокзала. На нарушение обратили внимание сотрудники «Службы городского хозяйства». По словам чиновников, водоналивные барьеры, которые фиксировались креплениями к дорожному покрытию на путепроводе по улице Московской были опрокинуты, разбиты 
29 августа 2018, 10:43
В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой

В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой

Горожане пожаловались на разрушение дома № 124 по улице Садовой в историческом центре областной столицы. По словам очевидцев, фасад здания «ползет» дальше, но проблема никак не решается.
 
«Фасад сейчас обрушился, свидетелей много, в том числе наряд полиции. Это ещё не всё, 
29 августа 2018, 09:39
В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным 
28 августа 2018, 08:24
Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Во вторник, 28 августа, под Южным мостом в Самаре случилось ЧП. В 11:45 спасатели отправились в Куйбышевский район, где в третьем затоне реки Самара столкнулись катер и резиновая лодка. От удара пострадал рыбак, но ему повезло — очевидец вытащил его 
28 августа 2018, 05:44
«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta

«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta

С субботы, 1 сентября тольяттинский «АвтоВАЗ» начнет продавать обновленную Lada Granta. Цены на новинку будут начинаться от 419,9 тысячи рублей. Как рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек, предприятие уже отгружает машины по дилерской сети и поэтому к 
28 августа 2018, 11:33
В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Правоохранители ведут проверку ЧП в Советском районе города, во время которого погиб маленький ребенок. Вечером в субботу, 25 августа из окна квартиры на седьмом этаже дома по улице Советской Армии выпал мальчик. В декабре малышу исполнилось бы четыре года. Ребенок 
27 августа 2018, 04:30
В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из 
21 августа 2018, 10:08
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью 
14 августа 2018, 03:52
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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