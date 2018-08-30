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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч
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30 августа 2018, 12:29
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Вандалы разбили и опрокинули дорожные барьеры по «горбатому» мосту в Сызрани
В Сызрани неизвестные хулиганы разбросали барьеры, которые установили на аварийном путепроводе около автовокзала. На нарушение обратили внимание сотрудники «Службы городского хозяйства». По словам чиновников, водоналивные барьеры, которые фиксировались креплениями к дорожному покрытию на путепроводе по улице Московской были опрокинуты, разбиты …
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29 августа 2018, 10:43
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В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой
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29 августа 2018, 09:39
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В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий
В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным …
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28 августа 2018, 08:24
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Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку
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28 августа 2018, 05:44
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«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta
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28 августа 2018, 11:33
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В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа
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27 августа 2018, 04:30
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В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из …
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21 августа 2018, 10:08
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На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
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14 августа 2018, 03:52
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37