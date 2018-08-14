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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
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14 августа 2018, 05:35
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На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
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14 августа 2018, 04:35
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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области
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14 августа 2018, 02:33
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
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14 августа 2018, 02:07
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Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
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3 августа 2018, 02:40
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В блогах: На проходных "АвтоВАЗа" стоят мощные мистики?
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "Вконтакте" показали, как формально на заводской проходной исполняют свои обязанности контролеры.
"Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем …
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30 июля 2018, 10:21
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В блогах: Ржавые, забитые и гнилые - жуткий потоп на "АвтоВАЗе"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" выложили видео жуткого потопа, который случился в одном из цехов автозавода перед выходными.
"Трубы там все ржавые, забитые и гнилые. Периодически рвет на разных участках. Их надо полностью менять, а не ремонтировать. Но это …
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24 июля 2018, 09:13
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В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.
"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы …
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20 июля 2018, 05:21