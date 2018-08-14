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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт. 

Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. 
14 августа 2018, 04:35
В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

Во вторник, 13 августа, в Самарской области при прохождении атмосферного фронта местами прошел кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. В последующие дни под влиянием антициклона азовского происхождения установится сухая и солнечная погода. Но в пятницу с очередным холодным фронтом 
14 августа 2018, 02:33
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
3 августа 2018, 02:40
В блогах: На проходных

В блогах: На проходных "АвтоВАЗа" стоят мощные мистики?

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "Вконтакте" показали, как формально на заводской проходной исполняют свои обязанности контролеры.

"Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем 
30 июля 2018, 10:21
В блогах: Ржавые, забитые и гнилые - жуткий потоп на

В блогах: Ржавые, забитые и гнилые - жуткий потоп на "АвтоВАЗе"

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" выложили видео жуткого потопа, который случился в одном из цехов автозавода перед выходными.

"Трубы там все ржавые, забитые и гнилые. Периодически рвет на разных участках. Их надо полностью менять, а не ремонтировать. Но это 
24 июля 2018, 09:13
В блогах: на

В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.

"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы 
20 июля 2018, 05:21
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