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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 марта 2018г  
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Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

В Самарскую область в пятницу, 2 марта, прибыл с рабочим визитом вице-премьер Аркадий Дворкович. В рамках его визита запланирован ряд важных встреч, в том числе посещение крупнейших предприятий Самарской области. В 
2 марта 2018, 12:50
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
1 марта 2018, 07:48
«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.

«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили 
15 февраля 2018, 02:06
В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности

В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

В этом обвиняются сотрудники «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Предполагается, что они присвоили инвалидность двум людям, не имеющим 

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Мероприятие прошло в "МТЛ Арена", его посетил врио губернатора Дмитрий Азаров, который подчеркнул, что восхищен стойкостью 

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4 сентября 2017, 05:12
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