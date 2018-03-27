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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
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25 марта 2018, 11:29
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В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре
Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.
"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на …
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19 марта 2018, 08:03
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком
В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафиксирован …
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16 марта 2018, 05:02
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Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти
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15 марта 2018, 02:13
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АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане
АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано …
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5 марта 2018, 09:02
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Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область
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2 марта 2018, 12:50
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В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей
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1 марта 2018, 07:48
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
В этом обвиняются сотрудники «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Предполагается, что они присвоили инвалидность двум людям, не имеющим …
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17 января 2018, 11:28
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В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным потенциалом. Тех, кто вопреки недугам и невзгодам добиваются успехов в разных начинаниях.
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8 декабря 2017, 05:59
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Скандал разразился в одном из социальных учреждений Нефтегорска
Сотрудники приюта для детей-инвалидов и попавших в трудную жизненную ситуацию сами нуждаются в помощи. После реорганизации и оптимизации производства они оказались фактически без работы. Почему - свое расследование провели наши корреспонденты. Смотрите сегодня в информационной программе "Новости. Самара" на телеканале …
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4 сентября 2017, 05:12