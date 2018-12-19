2
13
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

В Советском районе областной столицы случилось нестандартное ДТП. В 01:55 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице 22 Партсъезда со стороны Вольской в направлении улицы Свободы. Он не справился с управлением, и его легковушка врезалась сзади в стоящую комбинированную дорожную 
19 декабря 2018, 01:34
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году. 

По данным представителей воздушной гавани, 
19 декабря 2018, 12:46
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»

В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»

В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание 
14 декабря 2018, 04:26
Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон

Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон

Прокурором Кировского района Самары стал Иван Макогон. Как сообщили в облпрокуратуре, он был назначен на эту должность 23 ноября приказом Генерального прокурора России. Напомним, что с июля 2010 он был прокурором Промышленного района областной столицы.

После окончания Самарского государственного 
26 ноября 2018, 04:38
В блогах: на

В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил 
23 ноября 2018, 11:15
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

В Токио арестовали главу совета директоров Nissan, бывшего председателя правления «АвтоВАЗа» Карлоса Гона. Топ-менеджера подозревают в сокрытии доходов. В компании Nissan уже подтвердили, что Гон много лет занижал данные о личном заработке. Из-за этого его планировали уволить. После сообщения об 
21 ноября 2018, 08:53
«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
В России появится новая профессия

В России появится новая профессия

В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный 
10 ноября 2018, 08:15
«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор 
31 октября 2018, 10:11
Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть 

30 октября 2018, 03:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх