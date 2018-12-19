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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
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19 декабря 2018, 01:34
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В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
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19 декабря 2018, 12:51
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»
В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание …
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14 декабря 2018, 04:26
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Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон
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26 ноября 2018, 04:38
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В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил …
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23 ноября 2018, 11:15
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Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон
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21 ноября 2018, 08:53
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«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
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17 ноября 2018, 08:15
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В России появится новая профессия
В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный …
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10 ноября 2018, 08:15
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«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках
Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор …
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31 октября 2018, 10:11
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Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары
Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть …
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30 октября 2018, 03:43