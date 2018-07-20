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В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.
"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы …
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20 июля 2018, 05:21
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LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»
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16 июля 2018, 05:18
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В блогах: Не верьте троюродным племянникам, что "Веста" плохая машина
Любопытный опрос провели в другом паблике "ВК" - "Рабочие АвтоВАЗа". "Очень интересно, что сами сотрудники ВАЗа думают про "Весту"? Купили бы её себе? Как её долговечность и надёжность узлов/агрегатов?" - спрашивает автор. Ответы вазовцев противоречивы:
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12 июля 2018, 11:40
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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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В 2017 году у работников АвтоВАЗа будет два корпоративных отпуска
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8 декабря 2016, 12:33