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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В блогах: на

В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.

"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы 
20 июля 2018, 05:21
LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»

LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»

В конце июля на тольяттинском автогиганте прекратится сборка модели LADA Priora. Представители предприятия пояснили, что решение связано со спросом на новые машины «АвтоВАЗа» и снижением интереса к Priora.
 
- Мы приняли логичное решение завершить производство данной модели и сконцентрироваться на 
16 июля 2018, 05:18
В блогах: Не верьте троюродным племянникам, что

В блогах: Не верьте троюродным племянникам, что "Веста" плохая машина

Любопытный опрос провели в другом паблике "ВК" - "Рабочие АвтоВАЗа". "Очень интересно, что сами сотрудники ВАЗа думают про "Весту"? Купили бы её себе? Как её долговечность и надёжность узлов/агрегатов?" - спрашивает автор. Ответы вазовцев противоречивы:
 
- О каких "Вестах" 
12 июля 2018, 11:40
Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"

43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
7 июля 2018, 12:57
В 2017 году у работников АвтоВАЗа будет два корпоративных отпуска

В 2017 году у работников АвтоВАЗа будет два корпоративных отпуска

Сначала - со 2 по 8 мая, затем - с 24 июля по 13 августа. Изначально руководство предлагало заводчанам 3-недельные летние каникулы с 31 июля и еще одну неделю в конце декабря, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на профсоюзную организацию 

8 декабря 2016, 12:33
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