У АвтоВАЗа получается продавать По итогам июня продажи АвтоВАЗа на российском рынке составили 27 тысяч 400 автомобилей, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Всего за 6 месяцев завод реализовал 140 тысяч машин, это почти на 13 процентов выше показателя первой половины 2016-го. …