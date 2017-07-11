АвтоВАЗ выпустил на российский авторынок новый автомобиль с серийной газобаллонной установкой - Lada Vesta CNG. В истории бренда это первая подобная модель. Премьера состоялась на выставке «Иннопром». Новинку передали в опытную эксплуатацию Минэнерго. Цена - от 601 000 рублей. Новую «Весту» можно заправлять как бензином, так и метаном. В целях безопасности Lada Vesta CNG оборудовали спецпредохранителями, которые позволят исключить возможность разрыва баллона и неконтролируемого выхода газа при повреждении, сообщили на предприятии.
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