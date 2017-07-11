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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Эксперты назвали тройку самых продаваемых автомобилей в России за июнь текущего года. Первая строчка рейтинга досталась Lada Granta, за прошедший месяц было реализовано 8 с половиной тысяч экземпляров. «Серебро» - у KIA Rio, модель приобрели чуть больше 8 тысяч автолюбителя. 

10 июля 2017, 08:04
Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные суппорты, хромированные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а 

10 июля 2017, 09:00
Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины

Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины

GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы»  оповестят - им отправят официальные 

7 июля 2017, 12:01
У АвтоВАЗа получается продавать

У АвтоВАЗа получается продавать

По итогам июня продажи АвтоВАЗа на российском рынке составили 27 тысяч 400 автомобилей, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Всего за 6 месяцев завод реализовал 140 тысяч машин, это почти на 13 процентов выше показателя первой половины 2016-го. 

6 июля 2017, 07:12
АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.

«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой 

5 июля 2017, 08:00
АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля

АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля "Нива"

15 июля в Тольятти на АвтоВАЗе пройдет традиционный День открытых дверей. Автогигант приглашает желающих на экскурсии, которые начнутся в 9:00.
4 июля 2017, 11:40
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