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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

В Самарскую область может вернуться музыкальный фестиваль, который в последний раз своего проведения в 2013 году собрал 691 000 человек. В течение четырех лет на него приезжали зрители со всей страны и немудрено - на площадке выступали как известные российские 
24 января 2019, 02:17
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь 
24 января 2019, 12:43
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы

На месте нового порыва на улице Стара-Загора завершены сварочные работы

Новая информация с места крупной коммунальной аварии в Самаре. В 07:00 по местному времени были завершены сварочные работы, на месте повреждения теплопровода установлена латка. 
 
- В настоящий момент ведется заполнение системы, ориентировочное время завершения - 13:00. После начнётся подача тепла и 
24 января 2019, 08:45
Облпрокуратура оценит действия ответственных за утечку на тепломагистрали

Облпрокуратура оценит действия ответственных за утечку на тепломагистрали

Разбирательство, связанное с серьезной аварией на тепломагистрали в Самаре, набирает обороты. К делу подключилась облпрокуратура - ее сотрудники проверят действия должностных лиц обслуживающей коммунальную сеть организации. 

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили 
23 января 2019, 10:14
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной 
22 января 2019, 10:07
Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре

Порыв на тепломагистрали оставил без отопления 471 здание в Самаре

Во вторник, 22 января, из-за порыва на теплотрассе диаметром 1000 мм без отопления осталось 471 здание в областной столице. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, сроки ремонта зависят от характера повреждений, его должны установить примерно в 19:00. Ранее 
22 января 2019, 06:34
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