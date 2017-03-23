В среду, 22 марта, медики дважды выезжали на Безымянку к людям, предположительно, отравившимся газом. Зафиксировано два случая по разным адресам. Пострадали две взрослые женщины - мать и дочь, а также ребенок.
Двухлетнего мальчика забрали из квартиры на улице Победы. Вызов поступил около десяти часов вечера.
Предположительно ребенок отравился газом от колонки.
Аналогичный случай произошел в квартире дома на пересечении улиц Матросова и Вольской. Пострадавшие – мать 52 лет и ее 22-летняя дочь. На карете скорой помощи их увезли в отделение токсикологии.
|
Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой
|
23 марта 2017, 01:39
|
В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку
|
14 марта 2017, 01:43
|
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре
|
28 февраля 2017, 02:50
|
В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка
Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в …
|
9 февраля 2017, 02:55
|
В России могут запретить использовать газ в жилых домах
|
30 декабря 2016, 02:46
|
В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире
|
28 декабря 2016, 04:57
|
В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа
Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечером чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.
|
22 ноября 2016, 01:51
|
В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа
|
22 ноября 2016, 09:33
|
«Автостат»: В 2016 году выросли продажи LCV автокомпании «ГАЗ»
|
15 ноября 2016, 10:36
|
В Тольятти два пенсионера выпили химической жидкости
На этой неделе стало известно о вызове скорой помощи двум тольяттинским пенсионерам, выпившим химические жидкости. Оба инцидента произошли в минувшую пятницу, 11 ноября.
В Автозаводском районе 80-летний пенсионер отравился моющим средством. Сообщается, что он находился в неадекватном состоянии из-за психического расстройства. …
|
15 ноября 2016, 09:47
|
В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами
|
10 октября 2016, 06:41
|
Четверо самарцев отравились грибами за выходные
|
26 сентября 2016, 05:59