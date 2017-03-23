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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой

Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой

В среду, 22 марта, под Самарой на шестом километре дороги Урал - Красный Яр – Городцовка столкнулись два автомобиля. Пострадал ребенок.

ДТП произошло около часа дня. Предположительно, 37-летний водитель Nissan Sentra не снизил скорость на повороте и выехал на встречку. Иномарка 

23 марта 2017, 01:39
В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

Во вторник, 14 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На улице Солнечной на 8-летнюю девочку наехал автомобиль Toyota Raw 4. Это случилось примерно в восемь часов утра. Иномаркой управлял 35-летний водитель.

«По предварительной версии полицейских, в 
14 марта 2017, 01:43
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев 

28 февраля 2017, 02:50
В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в 
9 февраля 2017, 02:55
В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы 

30 декабря 2016, 02:46
В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире

В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире

В понедельник, 26 декабря, в Советском районе Самары случилась трагедия. В шесть часов вечера в квартире дома на улице XXII Партсъезда нашли два тела – 34-летнего мужчины и 28-летней женщины. По информации правоохранительных органов, погибшие – муж и жена.

Предположительно, супруги 

28 декабря 2016, 04:57
В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа

В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа

Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечером чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.
22 ноября 2016, 01:51
В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа

В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа

В понедельник, 21 ноября, в вечернее время в самарских социальных сетях стали появляться сообщения о «запахе газа» в городе. Пользователи пишут, что  чувствовали специфический запах в Куйбышевском и Промышленных районах, а также на площади Кирова, в Зубчаниновке и на улице 
22 ноября 2016, 09:33
«Автостат»: В 2016 году выросли продажи LCV автокомпании «ГАЗ»

«Автостат»: В 2016 году выросли продажи LCV автокомпании «ГАЗ»

В октябре 2016 года в России увеличилось число продаж в сегменте LCV. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», лидером в этой отрасли стал бренд ГАЗ. Как говорят специалисты, причиной роста реализации оказалась переориентация на менее дорогие автомобили в сегменте.
По 

15 ноября 2016, 10:36
В Тольятти два пенсионера выпили химической жидкости

В Тольятти два пенсионера выпили химической жидкости

На этой неделе стало известно о вызове скорой помощи двум тольяттинским пенсионерам, выпившим химические жидкости. Оба инцидента произошли в минувшую пятницу, 11 ноября.

В Автозаводском районе 80-летний пенсионер отравился моющим средством. Сообщается, что он находился в неадекватном состоянии из-за психического расстройства. 

15 ноября 2016, 09:47
В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами

В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами

Больше 60 человек в Самарской области отравились грибами за первый месяц осени. Таковы официальные данные статистики регионального минздрава.
Для сравнения - за предыдущие 8 месяцев года таких эпизодов было в три раза меньше. Больше всего пострадавших среди жителей областной столицы 

10 октября 2016, 06:41
Четверо самарцев отравились грибами за выходные

Четверо самарцев отравились грибами за выходные

В Самаре за выходные сразу четыре человека отравились грибами, сообщили в городской станции скорой медицинской помощи.

После употребления грибов плохо себя почувствовали трое мужчин в возрасте от 23 до 32 лет и 24-летняя девушка. Врачи скорой оказали им всю необходимую помощь. 

26 сентября 2016, 05:59
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