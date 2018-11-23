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На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора
На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в …
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23 ноября 2018, 09:48
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В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика
В четверг днем, 22 ноября, в областной столице произошла авария с участием сразу четырех большегрузов. Видео с места событий попало в Сеть. По словам очевидцев, четыре грузовика, ехавшие по Московскому шоссе в районе поселка Мехзавод, столкнулись «паровозиком». Видимо, водитель …
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23 ноября 2018, 08:53
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Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров
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23 ноября 2018, 08:33
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла …
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8 ноября 2018, 12:01
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Самарские "Крылья Советов" на выезде победили "Уфу"
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5 ноября 2018, 09:13
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений
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2 ноября 2018, 09:21
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Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков
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1 ноября 2018, 02:48
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«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»
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1 ноября 2018, 11:56