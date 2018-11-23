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Материалы по теме:

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в 
23 ноября 2018, 09:48
В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика

В Самаре на Мехзаводе «паровозиком» столкнулись четыре грузовика

В четверг днем, 22 ноября, в областной столице произошла авария с участием сразу четырех большегрузов. Видео с места событий попало в Сеть. По словам очевидцев, четыре грузовика, ехавшие по Московскому шоссе в районе поселка Мехзавод, столкнулись «паровозиком». Видимо, водитель 
23 ноября 2018, 08:53
Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Стало известно, что площадь пожара в здании на площадке военного городка №3 в областной столице составила 1000 кв. м. Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 14:58 22 ноября. Загорелось здание в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта 
23 ноября 2018, 08:33
В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По 
22 ноября 2018, 08:54
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла 
8 ноября 2018, 12:01
Самарские

Самарские "Крылья Советов" на выезде победили "Уфу"

Сегодня, 5 ноября, самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли с "Уфой" в 13-м туре РФПЛ.
 
Наша команда подошла к игре с двумя поражениями подряд - в прошлой игре в 1/8 финала Кубка уступив "Краснодару" со счетом 1:2, а ранее 

5 ноября 2018, 09:13
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений

Стало известно, что на кубковом матче между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» грубых нарушений общественного порядка или ЧП не было. Как сообщили в ГУ МВД по региону, силовики патрулировали прилегающие к стадиону «Самара Арена» улицы, а также регулировали движение на подъездах 
2 ноября 2018, 09:21
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков

На матче 1/8 финала Кубка России сезона 2018-2019 между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» ожидаются 10 тысяч болельщиков. Такая цифра была озвучена во время совещания на стадионе «Самара Арена».

Напомним, что встреча пройдет уже сегодня, болельщики смогут пройти на 
1 ноября 2018, 02:48
«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

В среду, 31 октября, «Крылья Советов» завершили подготовку к кубковому матчу с «Краснодаром». В занятии на клубной базе принимали участие все игроки, кроме Йоана Молло и Владимира Полуяхтова. Из-за травм они не выйдут на поле в матче с «Краснодаром». Агустин 
1 ноября 2018, 11:56
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