Стало известно, что на кубковом матче между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» грубых нарушений общественного порядка или ЧП не было. Как сообщили в ГУ МВД по региону, силовики патрулировали прилегающие к стадиону «Самара Арена» улицы, а также регулировали движение на подъездах …