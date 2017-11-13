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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

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«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
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В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии

В воскресенье, 12 ноября, в Самаре произошел пожар в двухэтажном доме на пересечении улиц Советской и Нагорной – это возле трамвайной линии, между остановками «Ставропольская» и «Черемшанская», недалеко от парка Металлургов. О происшествии в социальной сети первыми рассказали очевидцы. Известно, 
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В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

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10 ноября 2017, 12:56
В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

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Перекресток на пересечении проспекта Металлургов и улицы Пугачевской один из самых проблемных в Самаре по качеству 

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Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.

«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.

Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в 
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Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.

ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на 

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Попили, покурили и потом уснули: в Самарской области на пожаре погибли рабочие

Попили, покурили и потом уснули: в Самарской области на пожаре погибли рабочие

На территории одного из ангаров города Похвистнево Самарской области нашли тела трёх погибших мужчин. Их обнаружили после тушения пожара. По данному факту следственным отделом СУ СК по Самарской области начата доследственная проверка.
 
Пожар случился в ночь с 3 на 
4 ноября 2017, 06:09
Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар

Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар

В среду, 1 ноября, в исправительной колонии №6 случился пожар. По данным УФСИН России по Самарской области, около трех часов дня загорелся навес над пилорамой на производственном участке промышленной зоны учреждения.
Пожарные незамедлительно принялись тушить огонь, также были вызваны сотрудники 

2 ноября 2017, 11:35
Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Уже сутки почти в трехстах домах Куйбышевского района Самары нет холодной воды. Причина - авария на водопроводной линии диаметром 500 мм, сообщает компания "СКС". Восстановительные работы велись всю ночь и до сих пор не завершены. Ситуация осложняется близостью силовых кабелей 

31 октября 2017, 11:30
Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек

Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек

Рано утром во вторник, 31 октября, в Самаре в промзоне за Заводским шоссе произошел крупный пожар. Загорелся склад с автозапчастями, расположенный в Совхозном проезде. К ликвидации ЧП, которому присвоен повышенный ранг сложности, привлекли 90 человек и 25 единиц спецтехники. Общая 
31 октября 2017, 11:23
ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, произошло накануне вечером под Саратовом. Авария случилась в Петровском районе, микроавтобус столкнулся с фурой.
По сообщениям региональных информагентств, которые ссылаются на сведения правоохранителей, после столкновения на месте скончались 2 пассажира микроавтобуса. 21-летний водитель Volkswagen 

31 октября 2017, 11:13
В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

Во вторник, 24 октября, на пересечении улиц Авроры и Гаражной прорвало теплотрассу. Фото с места происшествия пользователь Владимир Мухин опубликовал в соцсети. Дорогу заволокло густым паром.

"Пробки неимоверные! Выбирайте другие пути", - написал один из очевидцев.

«На тепломагистрали 
24 октября 2017, 11:11
В США задержали дезертира, который 40 лет жил двойной жизнью

В США задержали дезертира, который 40 лет жил двойной жизнью

Американская полиция в штате Флорида задержала местного жителя Джеффри Майклса, который, как было установлено, сорок лет назад дезертировал с военной базы, после чего был вынужден вести двойную жизнь.
Стражи порядка выяснили, что Майклс  пропал с авиабазы военно-воздушных сил Соединенных Штатов 

18 октября 2017, 05:10
Монстр из ванной: малайзийскую семью напугало появившееся в доме неизвестное существо

Монстр из ванной: малайзийскую семью напугало появившееся в доме неизвестное существо

Житель Малайзии запечатлел на камеру, как из его ванной выползло неизвестное существо. Кадры таинственного монстра распространили зарубежные СМИ.
По рассказу 25-летнего фотографа Зуль Ханифа Анипа, он находился дома с женой, когда из санузла показалось ужасное существо. По предварительной версии, монстр 

11 октября 2017, 12:20
Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

 
 Бронетранспортер врезался в поезд недалеко от Стокгольма. Как сообщают европейские информагентства, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека.
Чрезвычайное происшествие случилось на переезде через железнодорожные пути к юго-западу от шведской столицы. Были травмированы машинист и три 

27 сентября 2017, 02:08
На Аляске кит запутался в якорной цепи круизного судна

На Аляске кит запутался в якорной цепи круизного судна

Представитель рода так называемых горбатых китов запутался в якорной цепи круизного судна на юго-востоке Аляски. Потребовалось порядка 12 часов, чтобы члены экипажа при помощи подоспевших спасателей освободили огромное млекопитающее.
Как отмечают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований по рыболовству, 

30 августа 2017, 03:48
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