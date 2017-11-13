Воскресной ночью в Тольятти в Автозаводском районе на бульваре Королева произошло ДТП. Водитель Калины не справился с управлением и врезался в столб. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы.
А рано утром того же дня в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на том же бульваре Королева. Горели домашние вещи в трехкомнатной квартире на площади 15 кв. м. Эвакуировали 21 человека. Пожар ликвидировали через полчаса. Его тушили 18 человек, которые использовали шесть единиц техники. Есть пострадавший - ожоги получил 35-летний мужчина, его доставили в больницу. Причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.
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