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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета

Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета

В четверг, 20 апреля, в центре Самары был обнаружен подозрительный предмет. «Оцеплена улица Самарская до Ленинградки», - сообщил очевидец в социальной сети. Другие пользователи рассказали, что машины силовиков стояли возле Троицкого рынка на улице Галактионовской. Они опубликовали фото с места 
20 апреля 2017, 02:03
Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

В среду, 19 апреля, в Тольятти была проведена эвакуация из здания налоговой инспекции на улице Автостроителей, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.  

«Только что произошла эвакуация из налоговой по Автостроителей, обнаружена бомба!» - указано в комментарии 
19 апреля 2017, 04:09
Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

В среду, 19 апреля, появилось сообщение об эвакуации из детской библиотеки в Самаре. По словам очевидцев, в помещении нашли подозрительную коробку.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы. Из здания, по предварительной  информации, эвакуировали 17 человек.

Коробку осмотрели, 
19 апреля 2017, 03:07
Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

В пятницу, 14 апреля, в экстренные службы поступило сообщение из самарского банка. В офисе на улице Чкалова был обнаружен подозрительный предмет – бесхозная коробка. На место ЧП направили группу силовиков. Была проведена эвакуация.  

Находку обследовали  специалисты. По их 
14 апреля 2017, 02:18
Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Вчера, 7 января, на улице Черемшанской, в районе проспекта Кирова, произошло ЧП. Там на продуктовый ларек рухнуло крупное дерево, передает ProGorodSamara.
 
«Будьте осторожны! Под тяжестью снега деревья с корнем вырывает! Слава Богу, никто не пострадал», - пишет очевидец события 
8 января 2017, 01:48
В Самаре водитель KIA сбил ребенка

В Самаре водитель KIA сбил ребенка

В одну из самарских больниц с телесными повреждениями был госпитализирован мальчик 2007 года рождения, сообщает ГУВД по Самарской области. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что ребенок получил травмы на улице Черемшанской. Как следует из материалов дела, ребенок выбежал на 

18 апреля 2016, 03:23
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