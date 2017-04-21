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Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета
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20 апреля 2017, 02:03
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Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти
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19 апреля 2017, 04:09
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Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки
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19 апреля 2017, 03:07
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Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет
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14 апреля 2017, 02:18
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Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской
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8 января 2017, 01:48
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В Самаре водитель KIA сбил ребенка
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18 апреля 2016, 03:23