Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти В среду, 19 апреля, в Тольятти была проведена эвакуация из здания налоговой инспекции на улице Автостроителей, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.



«Только что произошла эвакуация из налоговой по Автостроителей, обнаружена бомба!» - указано в комментарии …