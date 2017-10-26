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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Движение замедлится, но станет безопаснее: о новых светофорах в Самаре

Движение замедлится, но станет безопаснее: о новых светофорах в Самаре

До конца года еще два проблемных перекрестка в Самаре оборудуют светофорными комплексами. Речь идёт о строящейся сейчас развязке на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Съезд оттуда на Мичурина будет готов уже в ноябре. Еще один крайне проблемный участок - 

28 сентября 2017, 03:52
Наконец-то: В Самаре на «диком» перекрестке Кирова и Победы установят 11 светофоров

Наконец-то: В Самаре на «диком» перекрестке Кирова и Победы установят 11 светофоров

В Самаре установят светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города. Речь идет о «диком» перекрестке Кирова и Победы.

На сегодняшний день он является пересечением равнозначных дорог. По ПДД, автомобилисты должны проезжать его по правилу «помехи справа» 
30 августа 2017, 11:02
В Москве появился первый «солнечный» светофор

В Москве появился первый «солнечный» светофор

В российской столице в рамках эксперимента по внедрению энергосберегающих технологий проведен монтаж первого «солнечного» светофора. Он функционирует от панелей с фотоэлементами, ориентированных на Солнце.
Планируется появление подобных устройств, прежде всего, на перекрестках в новых московских микрорайонах. Специалисты это объясняют с 

28 августа 2017, 09:03
В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В «Паблике Тольятти» социальной сети «ВКонтакте» водители Автограда пожаловались на «замаскированный» светофор, неподалеку от пересечения улиц Коммунистической и Механизаторов. По словам автомобилистов, там недавно установили знак пешеходного перехода. Заботу о пешеходах, конечно, можно только приветствовать. Однако неожиданно возникла проблема 
4 августа 2017, 05:57
Областной Минтранс вернулся к идее реконструкции участка проспекта Кирова до Заводского шоссе

Областной Минтранс вернулся к идее реконструкции участка проспекта Кирова до Заводского шоссе

Сейчас на въезде в город со стороны Кировского моста стоять приходится долго. Шестиполосное сооружение упирается в узкую проезжую часть проспекта Кирова - тут всего 2 полосы.  Между тем стоимость строительства Кировского мостового перехода составила порядка 12 миллиардов рублей. Его пропускная 

27 июня 2017, 03:26
Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

25 апреля администрация Промышленного района Самары начала собирать мнения жителей о планировке территории в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова и Московского шоссе.
25 апреля 2017, 01:44
В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В социальных сетях появились фотографии обрушившегося дома, расположенного на проспекте Кирова, около ТЦ «Вива Лэнд». В здании под номером 155, по словам местных жителей, давно никто не живет, дом расселен. Момент обрушения 8 марта зафиксировал один из автомобилистов на камеру 
10 марта 2017, 10:17
В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В 
26 января 2017, 10:47
В Самаре молодой водитель пострадал в массовом ДТП на улице Победы

В Самаре молодой водитель пострадал в массовом ДТП на улице Победы

В ночь на 4 октября в Промышленном районе Самары произошло ДТП с тремя автомобилями. Пострадал молодой водитель, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. В полиции предоставили фотографии.

По данным полицейских, ДТП произошло 1 час 20 минут. На 
5 октября 2016, 04:04
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