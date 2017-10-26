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Движение замедлится, но станет безопаснее: о новых светофорах в Самаре
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28 сентября 2017, 03:52
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Наконец-то: В Самаре на «диком» перекрестке Кирова и Победы установят 11 светофоров
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30 августа 2017, 11:02
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В Москве появился первый «солнечный» светофор
В российской столице в рамках эксперимента по внедрению энергосберегающих технологий проведен монтаж первого «солнечного» светофора. Он функционирует от панелей с фотоэлементами, ориентированных на Солнце.
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28 августа 2017, 09:03
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В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры
В «Паблике Тольятти» социальной сети «ВКонтакте» водители Автограда пожаловались на «замаскированный» светофор, неподалеку от пересечения улиц Коммунистической и Механизаторов. По словам автомобилистов, там недавно установили знак пешеходного перехода. Заботу о пешеходах, конечно, можно только приветствовать. Однако неожиданно возникла проблема …
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4 августа 2017, 05:57
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Областной Минтранс вернулся к идее реконструкции участка проспекта Кирова до Заводского шоссе
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27 июня 2017, 03:26
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Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек
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25 апреля 2017, 01:44
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В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео
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10 марта 2017, 10:17
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В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова
В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В …
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26 января 2017, 10:47
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В Самаре молодой водитель пострадал в массовом ДТП на улице Победы
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5 октября 2016, 04:04