Движение замедлится, но станет безопаснее: о новых светофорах в Самаре До конца года еще два проблемных перекрестка в Самаре оборудуют светофорными комплексами. Речь идёт о строящейся сейчас развязке на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Съезд оттуда на Мичурина будет готов уже в ноябре. Еще один крайне проблемный участок - …