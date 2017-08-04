Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов Стало известно, какие препараты были введены пятилетнему мальчику, который скончался в частной клинике во время приема у стоматолога. В вену ему ввели атропинсупрастин, преднизалон, листенон и пропофол, а через маску — севоран, и медики говорят, что это нормальная практика, которая …