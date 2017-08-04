На директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, задержанную в среду по подозрению в получении взятки, завели уголовное дело, сообщает региональный следственный комитет. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, в ходе двух встреч получила лично от гражданина 600 тысяч рублей за перевод в 4-й класс подведомственного ей учреждения двух детей из других школ. Еще 200 тысяч к первоначальной сумме ей принесли 2 августа. После этого директора задержали сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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