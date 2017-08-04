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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2017г 
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В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

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В Самаре инспектор ГИБДД попросил пробурить ему скважину в качестве взятки

В Самаре инспектора дорожного надзора ГИБДД Самары подозревают в получении взятки, передает следственный комитет по Самарской области. По версии следователей, в апреле этого года сотрудник полиции получил взятку 30 тысяч рублей за непривлечение нарушителя по статье административного кодекса "Повреждение 
1 июля 2017, 03:43
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