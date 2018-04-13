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Материалы по теме:

Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала 

13 апреля 2018, 05:07
Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 
11 апреля 2018, 12:04
С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только 
9 апреля 2018, 12:50
Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют  «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она 

9 апреля 2018, 11:11
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
8 апреля 2018, 12:33
В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Актер из Самары исполнил зажигательный танец с маракасом и тамбурином и 1 апреля опубликовал видео в Сети. Во время ролика звучит известная композиция Bamboleo. Ролик начинается в регистратуре медучреждения. В течение 59 секунд артист появляется танцующим в 18 локациях: проспект 
2 апреля 2018, 01:25
Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.

Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

30 марта 2018, 05:30
Подоходный налог могут увеличить

Подоходный налог могут увеличить

В России могут увеличить самый массовый - подоходный налог, который выплачивают все те, кто получают «белую» зарплату. Начиная с 2001 года он составляет 13% от зарплаты, но уже весной может быть поднят до 15-ти. Вице-премьер Аркадий Дворкович уверен, что эти 

27 марта 2018, 09:01
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СамараСтройСервис». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба регионального управления СК России.

По версии следователей, в период с марта 2014 по декабрь 2015 

21 февраля 2018, 05:15
Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

В 2017 году налогоплательщики Самарской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 203 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Причем самыми быстрыми темпами растут сборы налога на недвижимое имущество граждан.

«Налогов на имущество поступило полтора миллиарда. Это 

29 января 2018, 09:05
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