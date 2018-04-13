В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора парфюмерной фабрики «Весна». Топ-менеджера подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в прошлом году компания умышленно занизила сумму налогооблагаемой базы за 2016 год по земельному налогу и предоставила в ИФНС декларацию с включёнными в нее заведомо ложными сведениями. В результате этого парфюмеры уклонились от уплаты налога на сумму более 14 миллионов 300 тысяч рублей, то есть в крупном размере. Расследование по делу продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК России по Самарской области.
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Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре
В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала …
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13 апреля 2018, 05:07
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Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре
В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям …
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11 апреля 2018, 12:04
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С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары
Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только …
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9 апреля 2018, 12:50
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Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она …
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9 апреля 2018, 11:11
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
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8 апреля 2018, 12:33
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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
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6 апреля 2018, 08:43
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Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары
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2 апреля 2018, 01:25
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Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.
Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт …
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30 марта 2018, 05:30
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Подоходный налог могут увеличить
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27 марта 2018, 09:01
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На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области
В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить …
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12 марта 2018, 01:23
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12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары
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21 февраля 2018, 05:15
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Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей
В 2017 году налогоплательщики Самарской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 203 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Причем самыми быстрыми темпами растут сборы налога на недвижимое имущество граждан.
«Налогов на имущество поступило полтора миллиарда. Это …
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29 января 2018, 09:05