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Материалы по теме:

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.

«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность 
22 декабря 2017, 12:39
В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары в среду, 20 декабря, в 15:44 объявила перерыв в работе. Собеседования с кандидатами продолжатся в гордуме в четверг, 21 декабря, в 10 часов утра. Всего за первый день работы комиссии собеседование 
20 декабря 2017, 05:33
Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается

Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается

Из-за хронического недофинансирования. Вместо требующихся 12 с лишним миллиардов рублей, в его строительство вложено втрое меньше.
Несмотря на то, что по первоначальному контракту срок сдачи моста - конец 2018 года, скорее всего, первый транспорт по нему пустят не раньше 2019 

19 декабря 2017, 06:14
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

В Самаре по результатам проверки в сфере благоустройства составлено 177 протоколов об административных правонарушениях. Дворы и дороги города прокуратура и районные комиссии проверили в период с 4 по 14 декабря. Из-за неубранного снега надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих 
19 декабря 2017, 11:56
Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей 

18 декабря 2017, 01:22
Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета

Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета

Правительство Самарской области выделит Тольятти средства из бюджета на проектирование новой набережной. Об этом во время визита в Автоград рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.

«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны 
15 декабря 2017, 04:45
Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об 
13 декабря 2017, 04:25
В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.

«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до 
8 декабря 2017, 11:35
Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные 

8 декабря 2017, 07:25
В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной

В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной

Правительство Самарской области утвердило проект по строительству транспортной развязки на улице Главной в Самаре. Соответствующее распоряжение за подписью врио вице-губернатора Александра Нефёдова опубликовано на официальном портале правовой информации. Разработкой документации по планировке территории в целях строительства объекта инфраструктуры занималась компания 

7 декабря 2017, 07:49
Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Фрунзенский мост в Самаре планируют достроить в 2019 году. Такая информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по транспорту. В 2018 году на проведение работ должны выделить 2 миллиарда рублей.

«Готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста», - 

17 ноября 2017, 11:35
В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой 
23 октября 2017, 10:48
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